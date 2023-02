Une écolière de 12 ans invente un sac à dos capable de purifier l’air pollué

À seulement 12 ans, Eleanor Woods a inventé un ingénieux sac à dos équipé d’un système de purification d’air. Grâce à cette invention, cette jeune fille britannique a remporté le concours « Backpack to the Future » de l’IET (Institution Engineering of Technology). Pour réaliser son invention, elle s’est fortement inspirée de l’expérience de sa mère souffrant d’asthme léger à cause de la pollution atmosphérique. Son objectif initial était d’apporter une solution capable de soulager et de protéger certains de ses proches vulnérables. La jeune inventrice a cependant touché la planète entière grâce à son thème axé sur la qualité de l’air, qui nous concerne tous.

Une invention alliant l’ingénierie, la mode et la santé

Le concours « Backpack to the Future » de l’IET vise à favoriser la diversité dans l’univers de l’ingénierie. Le but est aussi d’éveiller l’intérêt des jeunes pour le domaine des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM). L’IET a ainsi invité les participants à ce concours à présenter des inventions associant la mode et les STIM. Pour ce faire, cette institution a collaboré avec la célèbre marque de mode internationale HYPE. Ainsi, Eleanor Woods s’est démarquée lors de cette compétition en présentant le croquis d’un sac à dos capable de filtrer l’air pollué. Son sac à dos « Breathe Better » comprend un système de filtration d’air et des ventilateurs intégrés. Ces derniers sont alimentés via une dynamo et des panneaux solaires. Cette invention serait une grande aide pour les 262 millions de personnes souffrant d’asthme dans le monde.

A 12 year old from Huddersfield has won the Institution of Engineering & Technology’s national ‘Backpack to the Future’ competition with a design that filters polluted air – helping the 8 million people in the UK who suffer the effects of asthma. 👏 https://t.co/0yjlEEhtct — William Bridgman (@willbridgman) January 31, 2023

Une jeune inventrice et une militante écologique

En apprenant qu’elle était la grande gagnante au concours « Backpack to the Future » de l’EIT, Eleanor était très émue. La jeune fille était également ravie d’avoir remporté le premier prix pour son invention capable de purifier l’air à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur. Ayant comme modèle la militante climatique Greta Thunberg, elle a évoqué le problème de la qualité de l’air qui ne cesse aujourd’hui d’empirer. Elle a par ailleurs affirmé avoir l’impression de goûter de l’essence lorsqu’elle marchait dans la rue.

L’impact de la pollution dans le monde :

La pollution atmosphérique réduit de plus de deux ans la vie d’une personne (étude de l’Energy Policy Institute de l’Université de Chicago en 2022).

Environ 90 % des décès liés à la pollution surviennent dans les pays sous-développés ou en cours de développement comme l’Inde.

En 2019, la pollution de l’air a causé approximativement 9 millions de décès prématurés au niveau mondial.

Un autre fait remarquable, c’est la forte augmentation des recherches Google sur « l’air pur » en fin 2022. Par rapport à décembre 2018, une hausse de 850 % est constatée (chiffre de Google Trends).

Le manque de compétences en matière de STIM abordé par l’IET

Ce concours est aussi une manière de promouvoir le secteur des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques. Ce domaine d’activité connaît aujourd’hui une pénurie de candidats. En effet, 49 % des entreprises d’ingénierie subissent le manque de compétences disponibles sur le marché de l’emploi. Grâce à ce type de compétition sur l’invention et l’ingénierie, la jeune génération sera ainsi plus motivée à suivre des études en STIM.