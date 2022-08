Lyon: des militantes VeganImpact en lingerie rue de la république pour se faire voir (et surtout entendre)

Ce samedi 20 août, plusieurs membres de l’association VeganImpact sont descendus rue de la République, dans le deuxième arrondissement de Lyon, une des artères les plus fréquentées de la ville des Lumières, pour manifester. Afin d’attirer l’attention des passants et se faire entendre, les militantes, panneaux en main, ont manifesté en lingerie.

Retour sur cette opération qui a pour but de dénoncer les conditions de vie des animaux, notamment dans l’industrie agro-alimentaire.

Une opération visible

Les manifestantes ont décidé de défiler en lingerie, afin d’attirer l’attention sur les panneaux qu’elles portent et surtout, sur le message qu’elles désirent véhiculer. A coup de phrases percutantes et de flyers, l’association souhaite faire prendre conscience des conséquences, terribles selon elle, de cette industrie, non seulement sur l’environnement mais également sur notre santé. Au delà des conditions d’élevage parfois atroces, dénoncées à de nombreuses reprises, l’association pointe du doigt le nombre de bêtes tuées chaque années, parlant ainsi de 1060 milliards d’animaux (marins et terrestres confondus) exécutés chaque année dans le monde; le document distribué informe aussi que ces chiffres devraient doubler d’ici 2050.

La sensibilité des animaux mise en avant

Alors que certains pays comme le Royaume-Uni reconnaissent certaines espèces comme des animaux doués de sensibilité, les militantes semblent mettre en avant cet argument. Ainsi, on peut lire “Mon corps m’appartient, celui des victimes de l’élevage ne leur appartient pas“, ou encore “les animaux n’ont pas le choix, vous l’avez. Go Vegan“. Souvent associées à l’antispécisme, défini comme suit par le Larousse: “Vision du monde qui récuse, la notion de hiérarchie entre les espèces animales (…), la supériorité de l’être humain sur les animaux.”, les associations militent pour un arrêt total et rapide de la consommation de viande, et de tout ce qu’elle implique.

L’impact environnemental au cœur du débat

L’association met en avant un sujet qui concerne notre actualité, plus que jamais en ces vagues de canicule exceptionnelles : le réchauffement climatique. En effet, l’industrie agro-alimentaire, dont fait partie l’élevage, est l’un des secteurs qui produit le plus de gaz a effet de serre, comme l’indique le Ministère de la Transition Ecologique. A l’heure ou nous constatons chaque jour les conséquences de ce phénomène sur notre environnement, VeganImpact rappelle l’urgence de réagir, et les moyens à disposition pour le faire.

Etre Vegan serait bon pour la santé

L’association VeganImpact ne manque pas de nous rappeler nos intérêts à ne plus manger de viande. En effet, selon leurs informations, “La croyance selon laquelle la viande et les produits laitiers sont nécessaires à notre santé est un mythe”, précisant que la consommation de viande augmenterait au contraire le risque de développer de nombreuses maladies. Mais aussi que nous pouvons trouver tes les éléments essentiels à notre métabolisme dans les végétaux et les minéraux. Une question qui divise et continue de faire débat… Et c’est peut-être bien là l’objectif de l’association: pousser les gens à se questionner, à parler, et surtout, se faire entendre. Avec ce genre d’opération, le dernier objectif semble être atteint haut la main ! Plus d’infos: VeganImpact.com