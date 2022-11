Butternot : elle invente une alternative moins calorique au beurre traditionnel, sans matière grasse et végan

Lise Aubry est celle qui est à l’origine du projet. C’est une jeune femme diplômée de l’ENSAIA qui, du haut de ses 24 ans, est parvenue à mettre au point ce produit alimentaire innovant qu’est le ButterNot. Des étudiants issus d’autres secteurs sont aussi venus apporter leurs savoir-faire dans ce projet qui s’est retrouvé lauréat du Prix Pépite de cette année, dans la catégorie santé et bien-être. ButterNot est une préparation à tartiner à base de légumes. Pouvant s’inviter dans de nombreuses recettes, ce produit remplace les beurres et les margarines. « Une alternative plus saine », c’est la valeur que veulent prôner Lise Aubry et toute son équipe.

En quoi Butternot est-il plus sain ?

ButterNot est conçu à partir de purée de courges butternut (doubeurre) et de courgette. Les légumes constituent une proportion de 80 % dans cette préparation. Les 20 % restants des ingrédients sont majoritairement des composants responsables de la texture fondante et onctueuse. Grâce à cette ingénieuse composition, le produit constitue un substitut idéal et sain du beurre et de la margarine. C’est également pour cela qu’il s’incorpore facilement dans différentes sortes de préparations : gâteaux, crêpes, cookies, etc. Naturellement sans matière grasse, ce « beurre végétalien » serait jusqu’à 42 % moins calorique que les beurres ordinaires.

Une faible valeur énergétique

Cette faible valeur énergétique fait de Butternot un aliment autorisé dans le cadre d’un régime minceur. De plus, sa composition exempte d’ingrédients d’origine animale lui permet d’être présent dans les plats végans. Le produit affiche fièrement un Nutri-Score A sur son packaging, ce qui tend à rassurer les consommateurs quant à sa qualité nutritionnelle.

Butternot, l’alternative aux beurres et margarines naturellement sans matière grasse et à base de légumes, pour vos tartines et préparations

Pour information, ce score permet de comprendre que Butternot peut être consommé de manière régulière. La teneur en bons nutriments tels que les fibres et les protéines, et celle en mauvais nutriments tels que les acides gras et les sucres, sont prises en compte dans le système de notation.

Plus « healthy », mais également plus écolo !

Consommer ce beurre de légumes, c’est aussi faire un bon geste pour l’environnement. Alors que les margarines et les beurres obtiennent des B et D, Butternot sort avec un Éco-score A. Cette note permet de refléter le niveau d’engagement environnemental de la marque. Elle prend en compte différents aspects, dont : le système de production, l’origine des ingrédients, la qualité écologique des emballages, les impacts environnementaux, etc.

Dans les faits, l’Éco-score A de ButterNot est justifié par la démarche d’écoconception suivie lors de son élaboration. En effet, en respectant la saisonnalité des légumes, l’entreprise réalise son approvisionnement en France et en Belgique. La production est, par ailleurs, conforme à la norme en vigueur relative au management environnemental. La barquette contenant la préparation est, quant à elle, prévue pour être facilement recyclé. Très bientôt, le projet se verra passer à la production industrielle. Espérons qu’à une telle échelle, la démarche d’écoconception sera toujours préservée. Plus d’informations : Hellosantéplaisir.