La géothermie à Villaroche, un projet chaud bouillant pour la planète

Vous ne connaissez pas Villaroche, hameau de la commune de Réau (77), sauf si vous êtes passionnés d’aéronautique. Lorsque je parle de mon village en vacances, c’est souvent le groupe Safran, ou la prison, je dois le reconnaître, que les gens connaissent. Mais, quand on vit à Villaroche, on est quotidiennement bercé par le vrombissement des tests des moteurs d’avions et l’aéronautique en général. Ce site emblématique, qui fait la fierté de la Seine-et-Marne, accueille en septembre, l’un des plus grands meetings aériens, AirLegend, qui compte plus de 50 000 spectateurs chaque année. Un rendez-vous immanquable pour les passionnés d’aviation, où les légendaires Rafale et les avions de la Patrouille de France nous offrent des spectacles à couper le souffle.

Si j’ai souhaité vous parler de Villaroche et plus particulièrement de Safran (anciennement Snecma), c’est parce qu’ils s’engagent depuis longtemps dans le développement durable ! Il y a quelques jours, ils ont annoncé le début de travaux pharaoniques. Pourquoi ? Pour puiser la chaleur du sous-sol pour chauffer les infrastructures industrielles et réduire la consommation de gaz. La géothermie, l’une des énergies renouvelables avec laquelle il faudra compter. Retour sur ce projet essentiel pour lutter contre le réchauffement climatique.

Le projet titanesque de Safran en matière de géothermie

Vous allez voir que le groupe Safran ne fait pas les choses à moitié. Avec ses partenaires Dalkia et Arverne Group, le géant de l’aéronautique prévoit de forer à 1 650 mètres sous terre pour aller chercher de l’eau à 75 °C. Cette chaleur sera ensuite exploitée via des pompes à chaleur et un réseau modernisé, couvrant 84 % des besoins en chauffage du site. Fini la dépendance quasi-totale au gaz ! Les travaux débuteront fin 2025 pour une mise en service en 2026. Une transformation énergétique qui promet de marquer un tournant dans la gestion des sites industriels, et je suis aux premières loges pour assister à cette révolution. Élue depuis 2020, à Réau, nous sommes très concernés par les « énergies propres », et ce projet s’inscrit parfaitement dans notre Plan Local d’Urbanisme (PLU), qui met l’accent sur les énergies renouvelables, notamment avec l’installation de panneaux photovoltaïques pour les entreprises. J’ai interrogé M. Auzet Alain, Maire de Réau, à ce sujet. Et il se trouve que des échanges préalables ont eu lieu entre Safran et la communauté d’agglomération Grand Paris Sud au sujet de l’emplacement de ce forage titanesque. Ce dernier sera déplacé afin de conserver l’éventualité d’un autre forage de même type, pour le futur site de développement industriel de Villaroche.

Pourquoi la géothermie est-elle une énergie d’avenir ?

Des ambitions à la hauteur des défis, la géothermie, c’est un peu le Graal de l’énergie renouvelable : une source stable et locale. Néanmoins, c’est un projet relativement risqué même si l’Agence internationale de l’énergie le juge prometteur. En effet, les défis techniques et surtout financiers sont gigantesques… Creuser jusqu’à 1 650 m de profondeur, ce n’est pas creuser un simple puits dans son jardin, les machines sont immenses ! D’autres industriels ont tenté leur chance avec plus ou moins de succès : Stellantis a réussi à Caen, tandis que Renault a dû renoncer à Douai. Safran, lui, mise gros sur Villaroche. Pour nous, c’est une fierté, mais également un pari à suivre de près. D’autant plus que notre commune s’engage déjà dans cette voie avec un méthaniseur agricole qui produit du biométhane injecté directement dans le réseau et distribué via une station bio-GNV à quelques kilomètres seulement. C’est ce que nous appelons fièrement notre « boucle vertueuse ».

Villaroche, un site à suivre dans les années à venir

Villaroche, c’est plus qu’un site industriel, c’est un symbole. Ici, on assemble des moteurs d’avions qui font le tour du monde, et bientôt, on puisera de l’énergie au plus profond de la terre. Ce projet illustre parfaitement l’esprit d’innovation qui règne chez Safran et dans notre région. Avec l’arrivée prochaine d’un immense site d’entreprises, Villaroche est en passe de devenir un acteur majeur du développement économique en Île-de-France. De plus, Safran a également obtenu un permis de construire qui va, lui aussi, dans le sens d’une boucle vertueuse et d’une réduction de la dépendance aux énergies fossiles : les parkings de l’entreprise se couvriront bientôt de panneaux photovoltaïques.

Encore une bonne nouvelle pour la Planète ! Entre prouesses technologiques et enjeux écologiques, l'avenir s'annonce passionnant. Et vous, que pensez-vous de cette initiative ? Et, pensez-vous comme moi, que la géothermie est une énergie renouvelable d'avenir ?