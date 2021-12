Souffrez-vous du syndrome du sommeil insuffisant ?

Comme nous le savons tous, le sommeil est très important pour être en bonne santé. Permettre à son corps de pouvoir se reposer est essentiel afin de passer une bonne journée. Mais il arrive que, parfois, notre nuit de repos ne suffise pas pour nous maintenir en forme. Plusieurs causes existent, telles que le manque d’heure de sommeil ou encore un sommeil peu (voire pas) réparateur.

Et cela porte un nom: le syndrome du sommeil insuffisant.

Qu’est-ce que c’est ?

Également connu sous le nom de SSI, le syndrome du sommeil insuffisant est un trouble qui se caractérise par un manque de sommeil ou encore une mauvaise qualité de celui-ci. Les conséquences sont généralement un manque de concentration ainsi qu’une moins bonne résistance physique.

Ce phénomène devient de plus en plus courant, et touche les personnes dormant moins de 6 heures par jour. Il en découle plusieurs conséquences négatives. Parmi celles-ci se trouvent une fatigue physique et mentale, une somnolence intense durant toute la journée ou encore avoir la sensation d’être toujours fatigué au réveil.

Mais ce syndrome n’apparaît pas comme ça…

Qu’elles peuvent être les causes d’un syndrome du sommeil insuffisant ?

Bon nombre de facteurs peuvent être la cause de ce problème; ils sont la plupart du temps environnementaux ou sociologiques, avec le stress ou des maladies psychologiques comme source.

Parmi ces causes, nous retrouvons notamment une trop forte utilisation des écrans. Nous le savons tous, les appareils électroniques dégagent une lumière bleue qui se révèle nocive à notre sommeil. Il est donc important de réduire l’exposition à notre smartphone et tablettes afin de bénéficier d’être dans les meilleures conditions.

Une seconde cause du SSI pourrait être une consommation excessive de boissons à base de caféine. Eh oui, vous n’êtes pas sans savoir que le café permet de rester éveillé ! Eh bien une consommation trop importante trop tard dans la journée augmente de façon importante les risques de troubles du sommeil, et donc l’apparition de ce syndrome.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’adolescence est également l’une des causes du SSI. Lors de cette période, votre corps subi des changements; tout est chamboulé, vos hormones mais également votre comportement ainsi que votre personnalité. C’est également une période propice aux couchers tardifs; il est donc normal que beaucoup d’adolescents soient touchés par ce syndrome.

Enfin, l’une des dernières causes peut être une forme de pression, professionnelle ou étudiante qui engendre un certain stress chez l’individu.

Mais alors comment soigner ce syndrome ?

Beaucoup ne le savent pas mais dans la plupart des cas, le syndrome du sommeil insuffisant peut lui-même être le symptôme d’autres maladies. En effet, le SSI peut amener à une dépression ou même, dans des cas extrêmes, à des idées suicidaires. A noter qu’il est possible, heureusement, de soigner le SSI de manière naturelle.

Il ne faut pas hésiter à demander de l’aide et à consulter un spécialiste si le besoin s’en fait sentir et que vous êtes inquiet(e) au sujet de votre santé mentale. La saison, la période de pandémie entrainent un épuisement mental et physique qui semble collectif, ne cédez pas à la tentation de vous isoler, même si les fêtes de Noël vous apparaissent déprimantes !