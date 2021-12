Ces 4 signes (méconnus) sont la preuve évidente que vous manquez de sommeil.

Le sommeil est sans doute ce dont notre corps à le plus besoin. Un manque de sommeil se fait facilement ressentir. En effet, l’irritabilité, le manque de concentration ainsi que le manque de reflexes sont des signes d’une mauvaise qualité de sommeil, ou d’une durée insuffisante. Mais il existe d’autres signes moins connus pouvant signifier un véritable manque de sommeil. Voici 4 signes moins évidents à détecter.

Un mauvais fonctionnement du système immunitaire

Lorsque nous sommes en manque de sommeil, bien souvent, nous tombons beaucoup plus facilement malade. En effet, le fait de ne pas assez dormir affaiblit le système immunitaire. Selon les chiffres, en dormant moins de cinq heures pas nuit, nous avons 45,2% de chances d’être enrhumé.

A contrario, en dormant plus de sept heures par nuit, les chances d’attraper un rhume tombent à 17,2%. Afin de renforcer votre système immunitaire, il est important de dormir assez mais également de bien dormir. Si vous dormez beaucoup mais que votre sommeil n’est pas de qualité, votre système immunitaire ne sera pas renforcé. Afin de bénéficier d’un sommeil de qualité, utilisez une couverture lestée.

En se réveillant, vous êtes toujours autant fatigué

Le fait de se réveiller fatigué et de trainer les pieds sur le parquet sont des signes évident d’un manque de sommeil. Malgré le fait de dormir, vous n’arrivez pas à récupérer et cela peut se ressentir dans la journée. Si vous avez une facilité à vous endormir lors de trajet en voiture ou en regardant la télévision sachez que vous manquez réellement de sommeil. Afin de réussir à récupérer, se coucher à une heure régulière et réduire l’exposition aux lumières bleues est la meilleure solution.

Vous constatez que votre peau est terne

En effet, le manque de sommeil peut également entraîner des conséquences sur votre peau. Il se traduit par une apparition de rides, de cernes et une peau plutôt terne. Au cours de votre sommeil, votre peau se répare d’elle-même. Il est donc évident qu’un manque de sommeil ait des effets négatifs sur celle-ci.

Afin de permettre à votre peau de se régénérer au mieux, il est conseillé de dormir entre 7 et 9 heures pas nuit. En plus de se coucher à une heure régulière, il est important de disposer d’un matelas de bonne qualité. De plus, votre linge de lit ainsi que l’éclairage de votre chambre devront être optimisés pour vous offrir la meilleure qualité de sommeil.

Une baisse de votre libido

Lorsque vous manquez de sommeil, vous n’avez la plupart du temps pas envie de vous adonner à une activité sexuelle. Et cela est normal ! Une récente étude a notamment prouvé que le sommeil influence réellement le « désir sexuel sain ». De plus, sachez que si messieurs ne dorment que 5 heures pas nuit, leur taux de testostérone diminue de 10 à 15%. C’est pourquoi il est recommandé de ne pas dormir moins de 7 heures pas nuit pour avoir une libido normale.

Afin d’éviter au maximum le manque de sommeil, votre chambre ne doit servir qu’à deux activités : le sommeil et le sexe. Eviter donc de manger ou de travailler au lit. De ce fait, votre corps reconnaîtra que lorsque vous êtes au lit, il est grand temps de dormir ! (ou pas)