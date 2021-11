Sommeil : est-il réellement nécessaire de dormir la tête au Nord selon la science ?

Votre sommeil est perturbé et vous vous souvenez que vos grands-parents vous disaient que pour mieux dormir, il fallait orienter son lit avec la tête au Nord. Alors vous déplacez le lit, prenez une boussole et c’est parti pour un réaménagement de votre espace couchage, avec la tête orientée nord, même si cela ne convient pas toujours à la disposition de la pièce…

Et pourtant, aucune étude scientifique n’a pu prouver à l’heure actuelle que l’on dormait mieux avec la tête orientée au Nord. Cette très ancienne croyance nous viendrait de la Chine antique et reposait sur la production d’un champ magnétique terrestre: La ligne de force étant verticale, les bonnes ondes passaient par les pôles, et donc, avoir la tête au Nord nous permettait de recevoir ces bonnes ondes. Mais alors, comment aménager une chambre à coucher pour mieux dormir ?

Connaissez-vous le Feng-Shui ?

Le feng-shui signifie littéralement le vent et l’eau. Cet art chinois ancestral consiste à aménager l’intérieur d’une maison (ou d’une pièce) en harmonisant l’énergie environnementale pour favoriser la santé, le bien-être, et la prospérité des occupants. Toutes les pièces de la maison peuvent être aménagées selon les principes de cet art. Mais concernant la croyance de la tête positionnée au Nord, elle n’est pas un principe Feng-Shui. D’ailleurs, si vous vous rendez au Japon, vous ne trouverez aucun lit orienté de cette façon. Et pour cause, dans le pays du Soleil Levant, ce sont les morts que l’on enterre avec la tête au Nord.

Le Feng-Shui et ses adeptes

Le Feng-Shui est un art chinois, et comme pour toute forme d’art, certains y sont sensibles quand d’autres sont complètement indifférents. Mais cela ne coûte rien d’essayer de réaménager sa chambre selon les principes du Feng-Shui, surtout si vous dormez déjà mal. Le seul risque que vous prenez, c’est de déplacer quelques meubles, que vous pourrez toujours remettre en place si vous ne constatez aucune différence, ou si la disposition ne vous convient pas. Et au mieux, vous améliorez la qualité de vos nuits…

Comment aménager votre chambre en mode Feng-Shui ?

Le lit, élément central de votre chambre, doit se trouver la tête contre un mur et avec de l’espace de chaque côté. On oublie donc les lits collés au mur. Il ne doit jamais se trouver en face de la porte, car c’est par là que les ondes entrent ! Et en parlant d’ondes, il est évident que votre chambre doit rester une chambre et non un lieu de travail. Dans l’idéal, elle devrait donc être exempte d’ordinateur, de télévision… et de smartphone! Ces appareils émettent des ondes magnétiques qui nuisent à la qualité de votre sommeil.

Il faut également enlever toute végétation de votre chambre, qui absorbent la nuit de l’oxygène pour recracher du dioxyde de carbone. On évite aussi tout miroir et surtout les psychés, qui renvoient des énergies actives, néfastes pour le sommeil. Quant à l’orientation de la tête de lit, au Nord ou au Sud, peu importe, l’essentiel est de s’y sentir bien pour y dormir.

Enfin, on conserve une chambre rangée, une armoire fermée, et le dessous du lit, vide de tout objet. D’ailleurs, le lit doit être sur pied, et non à même le sol ou sur un sommier sans pied… Toujours pour laisser les ondes circuler !

