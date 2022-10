Sommeil : pourquoi avons-nous besoin de dormir plus en automne et en hiver ?

Vous vous sentez particulièrement fatigués, avez du mal à vous endormir où vous réveillez la nuit ? Et si cela était dû au changement de saison, et plus particulièrement à l’arrivée du froid ? Selon une étude américaine publiée en 2020, 34% des participants déclaraient qu’ils se sentaient plus fatigués l’hiver que l’été… Mais également qu’ils avaient l’impression d’avoir besoin de plus d’heures de sommeil, ce qui est finalement assez logique. La principale raison de cette fatigue automnale est due au manque de soleil tout simplement… Moins de soleil, donc moins de vitamine D engrangée et forcément plus de fatigue ! Mais alors, comment avoir son capital sommeil quand le soleil se cache ?

Pourquoi cette fatigue soudaine ?

Quand vous vous endormez, la température corporelle se régule et vous perdez entre 1 et 1.5°C, ce qui est normal… Si vous avez froid et que vous surchauffez votre chambre, la température corporelle ne baisse pas suffisamment et vous avez du mal à vous endormir. Rappelons que la préconisation, pour la température dans une chambre, est de 16°C (Source Engie). Ce qui semble être la température idéale pour que votre corps se régule, mais aussi pour que vous n’ayez pas froid, ce qui provoquerait aussi des effets néfastes sur votre sommeil puisqu’à l’inverse, votre corps devrait produire de la chaleur pour s’endormir.

Une autre cause du besoin de sommeil automnal ?

Le manque de lumière naturelle est souvent responsable d’un mauvais sommeil. Lorsque nous sommes exposés à la lumière du soleil, le cerveau sécrète de la sérotonine, qui est l’hormone qui régule l’humeur, mais qui peut aussi perturber le rythme circadien (celui qui indique au cerveau de s’endormir ou de s’éveiller). Les soirées sans lumière envoient au cerveau de produire de la mélatonine, l’hormone du sommeil, plus tôt qu’en été, ce qui explique que nous nous sentons fatigués plus tôt dans la soirée. En revanche, cela n’est pas une raison pour allonger ses nuits… Lisa Artis, directrice de The Sleep Charity (un organisme de recherches sur le sommeil) explique dans une interview accordée au journal Stylist que nous ne devrions pas dormir plus d’une heure supplémentaire par nuit, avec une nuit de 9 ou 10 heures au maximum !

Une alliée de poids, la couette pondérée (ou lestée)

Depuis près de deux ans maintenant, nous utilisons une couette pondérée, que l’on appelle aussi lestée, une couette très lourde (10 kilos) … Elle tient chaud, nous avons supprimé le radiateur de notre chambre et dormons donc sans chauffage mais avec une couette lestée… Et honnêtement, nous aurions beaucoup de mal à nous en passer. L’hiver, elle est encore plus importante, et nous permet un endormissement très rapide, et de vraies nuits de sommeil. Sceptiques au départ sur ses réelles qualités, nous sommes désormais convaincus qu’elle est importante pour notre sommeil, la meilleure preuve étant que lorsque nous ne l’avons pas, les réveils nocturnes se multiplient et l’endormissement est difficile. Retrouvez nos articles sur les couettes pondérées. Comment les choisir ? Pourquoi nous permettent-elles de mieux dormir ? On vous explique tout ! Attention, une couette pondérée se choisit en fonction de son poids… 7 kilos de couette pour 70 kilos de poids etc… Elle ne se choisit pas “à la lègère” !

321 Commentaires Calmzy Couverture Lestée Adultes 7KG - Couverture Pondérée 135x200cm - Couette lestée pour soulager l'insomnie, l'anxiété, Le Stress - Weighted Blanket - 7 Couches pour Sommeil Profond - Gris SOMMEIL CONFORTABLE - La couverture thérapeutique confortable SYLQ est plus qu'une simple couverture lestée. Grâce à sa conception ergonomique, notre couverture de relaxation assure une... Meilleure Vente n° 1