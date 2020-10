Mais au fait, qui a inventé le fameux Changement d’heure ?

Tous les ans, on nous dit que ce sera la dernière fois, mais tous les ans, deux fois par an, on avance et on recule… les heures évidemment ! En octobRE, on REcule et en AVril, on AVance ! Mais qui a eu cette idée folle un jour d’inventer le changement d’heure ? Et pourquoi ? Pour perturber notre sommeil ou par souci d’économies d’énergie ? Toujours est-il que chaque année, on se demande si on dort une heure de plus ou une heure de moins, qu’il fait jour plus tard et nuit plus tôt ou l’inverse. Le père de ce changement d’heure serait Benjamin Franklin, le fondateur des Etats-Unis !

Benjamin Franklin, écrivain et homme politique américain estime en 1784 que la vie des Parisiens ne correspond pas à l’exposition à la lumière naturelle. Cette estimation provient de savants calculs, il publie une tribune dans le Journal de Paris expliquant sa théorie. L’origine de ce changement d’heure reste floue et il faudra attendre le milieu de la Première Guerre Mondiale pour que ce changement d’heure soit effectif.

Crédit image : Wikipedia / Domaine public

100 plus tard, Benjamin Franklin est entendu !

Le premier pays européen à imposer le changement d’heure est l’Allemagne (30 avril 1916), puis le Royaume-Uni (21 Mai 1916). En France, c’est le député André Honnorat qui instituera cette nouvelle donne le 19 Mars 1917. Cependant, le changement d’heure n’existera plus dès 1945. A la Libération, le Gouvernement Provisoire de la République Française, dirigé successivement par Charles de Gaulle, Félix Gouin, Georges Bidault puis Léon Blum abandonnera l’idée.

Crédit image : Wikipedia / Domaine public

Puis vint le choc pétrolier de 1973 qui plonge la France dans une crise sans précédent. Le 28 Mars 1976, le changement d’heure refait surface pour économiser l’énergie. Depuis cette date, le changement d’heure a donc lieu chaque année, deux fois par an.

De nombreux scientifiques s’opposent à cette habitude, avançant des problèmes de santé liés à ce changement d’heure. Pour le moment, les autorités restent sourdes à ces propositions. On ne sait pas trop si cela permet encore d’économiser de l’énergie et du chauffage mais nous devons pourtant nous y plier… 2020 ne sera donc pas la dernière année où il faudra régler toutes les horloges de la maison ? Bref, cette nuit à 3h il sera 2h, vous dormirez une heure de plus… Une bonne nouvelle non pour attaquer la semaine, reposé. Ou pas !