Vivons-nous le dernier changement d’heure pour la France et pour l’Europe ?

Comme tous les ans depuis 1976, le passage à l’heure d’hiver s’effectue le dernier dimanche du mois d’octobre. Cette année, c’est cette nuit entre le 24 et le 25 octobre, que notre fuseau horaire change par rapport à celui du temps international. Demain à 3 heures, nous ferons un bond en arrière d’une heure et il sera « de nouveau » 2 heures du matin. En France, comme dans tous les autres pays de l’Union européenne, la population bénéficie donc à partir de ce jour d’une heure de sommeil supplémentaire.

Un Soleil qui se couche plus tôt

Le passage à l’heure d’hiver signifie également qu’à partir de demain, « le Soleil se couchera plus tôt ». À Paris, il commencera ainsi à faire nuit à partir de 17h41. Rappelons que les journées se raccourciront au fur et à mesure, à l’approche du solstice d’hiver, en décembre. Il est également intéressant de noter que si nos ordinateurs, smartphones et appareils électroniques sont (en majorité) capables de changer d’heure de manière autonome, ce n’est pas le cas des horloges analogiques de nos grands-mères.

Comment changer l’heure sur ces appareils ?

Pour les têtes en l’air et dans le cas où vous ne l’auriez pas encore fait, pensez alors à régler demain votre bonne vieille horloge pour qu’elle affiche correctement l’heure d’hiver. cette nuit, à trois heures du matin, la petite aiguille devra être reculée d’une heure. Contrairement à l’heure d’été qui nous place dans un décalage de deux heures par rapport à l’heure solaire, l’heure d’hiver nous décale de deux heures par rapport à l’heure GMT.

Pourquoi changeons nous d’heure chaque année ?

Depuis 22 ans, le changement d’heure est coordonné à l’échelle européenne. Si la France et la plupart des pays du Vieux continent ont instauré ce système de décalage horaire il y a un peu plus de 40 ans, c’était dans le but d’économiser de l’énergie électrique en s’adaptant aux heures d’éclairage naturel. L’harmonisation mise en place en 1998 vise quant à elle à faciliter les transports et les communications entre les différents pays de l’UE au moment du changement d’heure.

Le dernier changement d’heure pour la France et l’Europe ?

S’agit-il du dernier changement d’heure ? Voilà une question que bon nombre d’entre nous se posent en ce passage à l’heure d’hiver 2020. Votée par le Parlement européen en mars 2019 après une consultation européenne menée en 2018, la fin du changement d’heure saisonnier, tant attendue par certains, est reportée en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Selon divers spécialistes, elle ne devrait pas intervenir avant deux ans.

