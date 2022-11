L’invention d’une couverture en graphène thermorégulatrice innovante qui réchauffe en hiver et vous rafraîchit l’été

Savez-vous ce qu’est le graphène ? Un matériau presque magique, fabriqué à partir d’une simple feuille de molécules de carbone, qui se veut plus conducteur que le cuivre et plus résistant que l’acier… Utilisé dans de nombreux secteurs comme l’aérospatial, la biomédecine, les armes de guerre ou encore l’électronique, il va désormais se glisser une couverture… HILU est le nom de ce modèle qui se veut unique au monde, et qui permet de vous rafraîchir ou vous réchauffer pour un confort maximal en été comme en hiver. Fabriquée à base de véritables fibres de graphène tissées, et grâce à une technologie exclusive baptisée Adaptex, HILU est actuellement en campagne sur Kickstarter et elle déchaîne les internautes. Découverte !

La couverture HILU qu’est-ce que c’est ?

Comme annoncé ci-dessus, cette couverture unique au monde est fabriquée en fibres de graphène et a la capacité de réguler votre chaleur corporelle pendant que vous dormez profondément. La couverture HILU se veut aussi antibactérienne et écologique, tout en restant douce et confortable pour l’utilisateur… Une modèle innovant et bourré de technologie, qui tient chaud ou froid selon les saisons.

Comment fonctionne-t-elle ?

La couverture en graphène HILU va s’adapter à la température de votre corps pour que vous puissiez confortablement dormir toute la nuit, quelle que soit la saison. Elle a été conçue pour être la première couverture thermorégulatrice à base de graphène au monde. HILU vous garde au chaud ou au froid en fonction de ce que vous ressentez… Elle peut même thermoréguler les deux parties d’un lit indépendamment, en gardant une moitié fraîche et l’autre chaude au regard des préférences des utilisateurs ! Pour arriver à ce résultat, le secret réside évidemment dans sa fabrication.

Comment est-elle fabriquée et combien coûte-t-elle ?

Les cristaux de graphène liquides sont dissous grâce à un procédé exclusif de filage humide. Puis, les cristaux liquides sont séchés pour créer les fibres de graphène tissées grâce à une technologie exclusive, Adaptex. Conçue pour être douce, confortable et certifiée OEKO-TEX100, HILU remplace votre couverture ou couette traditionnelle en coton, proposant un matériau alternatif si avancé qu’il est même utilisé dans les micropuces. La couverture HILU promet de vous assurer un sommeil parfait, que vous grelottiez ou que vous transpiriez à grosses gouttes ! En hiver, la couverture vous garde au chaud, et en été, elle va absorber et dissiper la chaleur à l’intérieur de la fibre, vous gardant d’une transpiration excessive… Chaque couverture est garantie 10 ans, et disponible pour lit Queen ou King Size.

Trois couleurs sont disponibles au niveau des coutures (bleu, gris ou jaune) mais la couverture en elle-même est disponible uniquement en gris satiné. Quant au prix, il débute à 175 dollars (environ 175 euros) et les livraisons sont prévues dans le monde entier pour février prochain, parfait pour la tester en hiver donc ! On ignore si c’est l’annonce des hausses des prix de l’électricité ou la peur d’un froid polaire cet hiver qui inquiète les internautes , mais la demande est si forte que le risque est que les stocks prévus pour la campagne fondent comme neige au soleil !