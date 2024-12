Isolation des chauffe-eaux : et si vos tuyaux étaient le vrai problème ?

En France, il est un appareil que nous possédons tous ou presque : le chauffe-eau évidemment ! Selon cette infographie publiée par le GIFAM, 16 millions de logements sont équipés d’un chauffe-eau électrique (42 %) ou thermodynamique (4 %). Et, l’eau, avant d’être chauffée, arrive froide par des canalisations qui se trouvent la plupart du temps être conçues en cuivre. Lorsque l’on pense isolation, on pense immédiatement à celle du chauffe-eau. Cependant, si vos canalisations, elles, restent sans protection, notamment contre le gel, vous risquez gros ! Au détour d’une conversation avec mon plombier, ce dernier m’a donné quelques conseils pour isoler les canalisations et éviter la « Grosse Fuite » ! Je vous livre ces quelques astuces à mettre en place avant que le gel arrive… C’est parti.

Pourquoi est-il important d’isoler les canalisations ?

Pour vous expliquer, je vais me servir de mon « cas personnel ». Mon chauffe-eau à gaz se trouve dans ma cuisine, et les canalisations passent derrière l’évier pour alimenter le robinet de la cuisine, le réfrigérateur et le lave-vaisselle. Cette partie n’a pas besoin d’isolation puisqu’elle se trouve à l’intérieur. Les canalisations se poursuivent ensuite en traversant le mur de la cuisine, puis courent le long de ce dernier, à l’extérieur, pour alimenter la baignoire, le lavabo, le lave-linge et la chasse d’eau. Et, chaque hiver ou presque, lorsque le froid est mordant, j’avais le droit aux « tuyaux gelés » et par conséquent pas d’eau et un risque de cassure des tuyaux au dégel : j’ai déjà testé l’effet dégel. Si vos canalisations passent à l’extérieur ou dans une pièce non chauffée et exposée au gel, il est donc recommandé, voire indispensable de les isoler.

Astuce n° 1 les matériaux de récupération

Oui, il est possible d’utiliser des matériaux de récupération pour isoler les canalisations, même si esthétiquement parlant, ce n’est pas toujours l’apothéose. Pour ce faire, vous pouvez entourer vos canalisations d’une couche de laine de verre, de morceaux de polystyrène que vous trouvez dans vos colis pour protéger les objets. La première année, avant de passer aux isolants pour canalisation, nous avions calfeutré cette dernière avec de la laine de verre tout autour, tenue par des colliers de serrage en plastique. Pour éviter l’humidité, nous avions protégé la laine de verre avec un film en polyuréthane. Pas très écologique, je vous l’accorde, mais le froid s’intensifiant, nous avions fait avec « les moyens du bord » ! Sinon, vous pouvez aussi calfeutrer vos tuyaux avec les matériaux de récupérations suivants :

Vieilles couettes, vieilles couvertures

Pulls usagés, vieux vêtements en polaire

Bouteilles de plastique coupées et remplies de matériaux isolants à glisser autour des canalisations.

Sinon, vous pouvez aussi investir dans des protections de canalisations prêtes à être installées. C’est certes, un peu plus onéreux, mais également plus esthétique et plus facile à mettre en place.

Astuce n° 2 isoler vos canalisations des manchons spéciaux

Si vous choisissez les isolants en mousse pour canalisations, sachez que pour être efficaces, ils doivent exactement être du même diamètre que vos canalisations. Fabriqués dans une mousse étanche et isolante, ils sont, pour la plupart, autocollants. Il suffit alors de coiffer vos canalisations avec cette mousse, de préférence d’un seul tenant, en la coupant au minimum. Alors ? Ces astuces vous ont-elles été utiles ? Connaissez-vous d’autres trucs pour isoler vos canalisations à moindre coût ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

