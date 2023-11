Le câble chauffant, une solution d’isolation efficace pour éviter le gel (et les inondations) des tuyaux extérieurs

Vous vous réveillez par un très froid matin d’hiver. Vous tournez le robinet de la salle de bains, mais aucune eau ne sort et vous êtes quitte pour partir au travail sans vous être douché ! Ne cherchez pas une coupure d’eau générale, ce sont probablement vos tuyaux qui ont gelé, enfin, disons plutôt que c’est l’eau qui stagne à l’intérieur. Lorsque le dégel va opérer, il se peut que vos canalisations se brisent sous la pression, et cette fois, ce sera une facture salée qui vous attendra. Le saviez-vous qu’il existait une astuce pour que vos tuyaux ne gèlent plus ? L’astuce, c’est un petit câble chauffant électrique comme le modèle Waldbeck Greenwire Select 20 qui va entourer vos tuyaux, et ainsi leur permettre de faire face aux températures glaciales. Découverte.

Le câble chauffant électrique Waldbeck Greenwire Select

Ce câble chauffant peut avoir plusieurs fonctions en plus de maintenir vos tuyaux au chaud et de les protéger du gel. Avec une classe de protection IP68, il résistera à des températures extérieures allant jusqu’à – 25 °C, une température rarement atteinte en France, même si le record est de -36,7 °C à Mouthe (Doubs) le 13 janvier 1968, selon le site Méteocontact. Généralement, les températures les plus basses se situent plutôt autour de -17 °C. Le câble chauffant peut aussi faire office de « chauffage » pour protéger vos arbres ou arbustes en le passant directement au pied ou autour de leurs troncs.

Techniquement, que faut-il savoir sur ce câble électrique chauffant ?

Pour bien compléter sa présentation, il faut retenir que ce câble dispose d’une puissance calorifique de 6 W par mètre ainsi que d’une fiche avec extrémités. Il existe en plusieurs longueurs pour s’adapter à votre installation, se branche sur une simple prise électrique et dispose d’un interrupteur avec thermostat réglable. Le petit truc en plus est, par exemple, de le brancher sur une prise connectée, télécommandé ou compatible avec un assistant vocal, afin de le déclencher et de l’éteindre à heure fixe. Les câbles chauffants électriques Waldbeck Greenwire Select sont en promotion sur Amazon.

Quels dommages peuvent découler de tuyaux gelés ?

Lorsque l’eau gèle, elle augmente de volume, ce qui crée une pression sur les parois intérieures des tuyaux. Ces pressions excessives peuvent provoquer plusieurs types de dommages sur les canalisations et vous coûter bien plus cher qu’un petit câble chauffant ou que l’électricité qu’il consommera. Vos tuyaux peuvent être victimes de fissures ou de ruptures lorsque la glace se forme et exerce une pression sur les parois de ces derniers, quel que soit le matériau : plastique, cuivre ou métal d’ailleurs. Les tuyaux gelés peuvent également se déformer sous l’effet de la pression de la glace.

Cette dernière peut aussi obstruer la canalisation, empêchant ainsi le passage de l’eau. Cela peut entraîner une perte de pression d’eau ou même un blocage complet. Enfin, si vous avez, par exemple, programmé votre lave-linge ou votre lave-vaisselle pour qu’il se déclenche en heures creuses et que vos tuyaux gèlent, cela peut être catastrophique. Lorsque l’eau gèle dans les tuyaux qui alimentent des appareils ménagers tels que les lave-linge, lave-vaisselle ou réfrigérateurs, cela peut entraîner des dommages irréversibles à ces appareils. N’oublions pas la fuite qui sera provoquée dans la plupart des cas, une fois le dégel survenu… Que pensez-vous de cette astuce ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

