Un procédé révolutionnaire pour recycler les 12,7 milliards de kg de polystyrène produits chaque année

Chaque année, dans le monde, plus de 12,7 milliards de kg de polystyrène sont produits pour différents usages, selon le site canadien Parlons Science. Cette matière est utilisée dans tous les domaines et notamment celui des emballages alimentaires ou protecteurs, ou sous forme de billes pour l’isolation, entre autres. Le problème de cette matière étant qu’elle est un dérivé du pétrole, donc très polluante et difficilement recyclable. Néanmoins, un article publié dans le Chemical Engineering Journal a attiré mon attention. Dans cet article, on apprend qu’une équipe de scientifiques américains et britanniques, a découvert un nouveau procédé pourrait révolutionner l’utilisation du polystyrène. Ce procédé révolutionnaire permettrait de le recycler, et c’est une excellente nouvelle ! Décryptage.

Le polystyrène, un produit polluant et peu revalorisé

Le polystyrène est un type de plastique fabriqué à partir de styrène, un composé chimique dérivé du pétrole. La matière principale qui le compose, le styrène, est un liquide incolore, auquel on fait subir un processus chimique appelé polymérisation. Ce processus permet de transformer de simples molécules de base (monomères) en grandes chaînes complexes (polymères). Les problèmes environnementaux liés au polystyrène sont nombreux et son recyclage est encore très compliqué. Dès sa fabrication, puisqu’il est issu du pétrole, il est une matière polluante. Lorsqu’il devient un déchet, et qu’il est incinéré, il émet des produits chimiques toxiques dans l’air, comme le styrène et le benzène, nocifs pour la santé humaine et l’environnement. Enfin, s’il vient à s’échouer dans la nature ou dans les océans, il mettra des années, à se décomposer !

Pourquoi le recyclage du polystyrène s’avère essentiel pour la planète ?

Selon le Dr Bernardo Castro-Dominguez, maître de conférences en génie chimique à l’Université de Bath, « moins de 5 % du polystyrène est actuellement recyclé ». Or, comme je viens de vous l’expliquer, le polystyrène est un fléau environnemental ! Pour l’équipe de scientifiques, « des moyens rentables et économes en énergie pour décomposer les plastiques en leurs principaux éléments de base tels que le polystyrène sont nécessaires de toute urgence ». Ainsi, ils affirment avoir découvert une technique qui pourrait être une première mondiale. Elle serait la première à rendre le recyclage du polystyrène, non seulement facile, mais aussi économe en énergie et économiquement viable.

Quelle est donc la trouvaille des scientifiques ?

Le polystyrène est une matière qui pourrait être recyclé chimiquement à l’aide de la chaleur. Néanmoins, ce matériau est très volumineux, entraînant des coûts de transport importants, et des capacités de stockage importantes. De plus, les traitements répétés dégradent le matériau, réduisant sa résistance et sa flexibilité. Enfin, le recyclage du polystyrène nécessite des installations spécifiques et onéreuses. Ce matériau est donc, actuellement, très peu recyclé. La technique découverte par les scientifiques utilise un processus chimique appelé pyrolyse pour décomposer le polystyrène en composants qui peuvent être reformés en nouveau matériau.

La pyrolyse consiste à exposer le matériau à des températures très élevées (supérieures à 450 °C) dans une atmosphère sans oxygène, empêchant ainsi toute combustion. Le polystyrène se décompose alors en monomères, qui peuvent être purifiés et reconstitués en polystyrène vierge, puis réutilisés pour de nouveaux emballages, par exemple. Vous pouvez retrouver l’article de cette étude ici. Ce procédé simple et révolutionnaire avancé par ces scientifiques sera-t-il développé à grande échelle ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .