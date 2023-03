Panneau isolant, santé, textile, pourquoi le chanvre devient-il une matière première incontournable en France ?

Le chanvre est une plante de la famille des Cannabinacées, cultivé pour ses fibres, ses graines et ses composés cannabinoïdes, notamment le cannabidiol (CBD) et le tétrahydrocannabinol (THC). Les variétés de chanvres cultivées pour les fibres ont généralement une faible teneur en THC, qui est le principal composé psychoactif du cannabis. Le chanvre est utilisé depuis des milliers d’années dans la fabrication de divers produits, spécialement des textiles, des cordages, des papiers, des aliments, des produits de santé et plus récemment des panneaux isolants. Désormais, il s’impose comme une matière pour l’isolation ou la fabrication de granulés de bois. La France est le premier producteur de chanvre en Europe avec 22 000 ha plantés en 2022. Une plante simple à cultiver, qui ne doit cependant pas être confondue avec le chanvre à cannabis, et dont les débouchés seront nombreux à l’avenir.

Le chanvre envahit la France

Le chanvre revêt plusieurs atouts, comme celui de pouvoir absorber autant de CO₂ sur un hectare que la même surface de forêt, soit 15 t par an. Il répond donc parfaitement aux enjeux environnementaux actuels. Les investissements dans les chanvrières se multiplient avec près de 50 millions d’euros prévus d’ici deux ans pour construire ou agrandir des chanvrières. C’est notamment le cas de la Chanvrière de l’Aube, avec 25 millions d’euros investis pour doubler sa production. Les Landes, l’Isère, la Provence ou encore l’Île-de-France investissent massivement dans ces plantes aux nombreuses vertus.

Le chanvre, une matière écologique et économique

Sachez également qu’on récolte les herbes perdues de cette matière naturelle pour fabriquer des isolants ou des granulés de bois (pellets). Il permet également 70 % d’économie d’énergie sur un bâtiment isolé avec du chanvre. C’est aussi le cas lorsqu’il est utilisé dans la plasturgie automobile, avec une réduction moyenne de 26 % des émissions de CO₂ par rapport aux applications conventionnelles. De nombreuses entreprises textiles misent aussi sur le chanvre, comme le Slip français ou Tommy Hilfiger.

« Nous souhaitons sortir progressivement de la dépendance au coton, le chanvre cotonisé français a un bilan carbone 5 à 8 fois plus faible que le coton », indique Léa Marie, directrice industrielle du Slip français dans une interview accordée au Journal du Dimanche. Enfin, le chanvre est aussi utilisé dans l’alimentation, avec notamment les fleurs de CBD, que l’on utilise désormais en tisane ou dans des préparations culinaires. Des médicaments à base de chanvre sont aussi en passe de faire leur apparition sur le marché français. Ils pourraient être efficaces, notamment sur les patients atteints de sclérose en plaque.