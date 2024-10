Isolant, textile, alimentaire, la France est le plus grand producteur de chanvre de l’UE

En France, et depuis le 29 décembre 2022, à la suite d’une décision du Conseil d’État qui annulait l’arrêté interdisant la fleur de chanvre, celle-ci est désormais légale dans notre pays. La France est d’ailleurs le premier producteur européen de fleurs de chanvre, qui, pour être légales, doivent contenir au maximum 0,3 % de THC (tétrahydrocannabinol), la substance psychotrope du cannabis. En effet, cette fleur de chanvre, que l’on appelle aussi fleur de CBD, est issue de la plante Cannabis Sativa L, qui sert aussi à fabriquer des produits illicites. Dans l’inconscient collectif, la fleur de chanvre se « fume », mais c’est loin d’être la seule manière de la consommer. Alors, qu’est-ce que la fleur de chanvre ? Comment est-elle cultivée ? Et, dans quels domaines est-elle utilisée ? Je fais pour vous le tour de la question.

La fleur de chanvre ou de CBD, qu’est-ce que c’est ?

La fleur de chanvre provient, comme son nom l’indique, de la plante « chanvre », plus connue sous le nom de Cannabis Sativa L. Cette plante produit des fleurs qui contiennent moins de 0,3 % de THC et ne procurent donc aucune dépendance. Ce qui n’est pas le cas de la résine de cette même plante, qui, elle, sert à fabriquer le cannabis à fumer, considéré, en France, comme une drogue, est interdite. Il existe deux variétés de fleurs de chanvre qui n’ont pas les mêmes propriétés. La première est la fleur de CBD Indica avec un taux de THC élevé, mais toujours inférieur à 0,3 %, elle est recommandée pour des effets apaisants et relaxants. À l’inverse, l’autre variété, la fleurs de CBD Cannabis Sativa L, vous procurera des effets stimulants et un boost d’énergie.

Quels sont les différents moyens de cultiver la fleur de chanvre ?

La fleur de chanvre peut être cultivée de trois manières différentes : indoor (en intérieur), outdoor (en extérieur) et greenhouse (sous serre). La culture indoor a été créée il y a peu de temps pour contourner la législation qui interdisait auparavant la culture de cette plante. Aujourd’hui légale, la culture indoor produit des plantes de meilleure qualité, car non exposées aux aléas climatiques. Néanmoins, c’est une culture couteuse au regard des accessoires nécessaires à la croissance des plantes (électricité, lampes roses, etc.). La culture outdoor est la moins couteuse et la plus écologique. De plus, le chanvre est une plante qui demande peu d’entretien et peu de matériel. Elle a besoin de soleil et de chaleur. C’est la raison pour laquelle elle ne peut être cultivée que six mois par an, entre la plantation et la récolte. Néanmoins, c’est une plante à croissance rapide, ce qui procure une alternative aux agriculteurs qui n’hésitent plus à ajouter cette culture à leurs activités. Enfin, il existe la culture greenhouse également appelée hybride, qui consiste à cultiver le chanvre sous serre. C’est évidemment celle qui offre le meilleur rendement, puisque la plante devient cultivable toute l’année : outdoor en été et sous serre en hiver.

Les différentes utilisations de la fleur de chanvre

Comme je vous l’ai dit, lorsque l’on pense au chanvre, on pense au cannabis et par conséquent, au produit à fumer. Or, ce n’est pas la seule manière de consommer, et heureusement ! La fleur de chanvre est largement utilisée dans le textile, comme le lin par exemple. Les fibres de sa tige sont extrêmement précieuses dans le domaine du textile. En effet, elle produit des fibres robustes qui sont utilisées pour fabriquer des tissus et des panneaux isolants. Ces fibres sont durables, respirantes et ont une forte capacité d’absorption. Le chanvre textile est utilisé pour confectionner des vêtements, des accessoires comme des sacs, et même du linge de maison. En agriculture, le chanvre est également une alliée précieuse et une source de diversification des revenus. Dans un système de jachère ou de rotation des sols, le chanvre, y compris ses fleurs, améliore la structure du sol, prévient l’érosion et aide à combattre les mauvaises herbes sans nécessiter de pesticides. De plus, les fleurs sont de formidables aimants à insectes pollinisateurs, favorisant ainsi la biodiversité. Un autre aspect récent du chanvre, les résidus peuvent être utilisés pour fabriquer des pellets destinés aux chaudières biomasses.

Enfin, les restes de la plante peuvent être laissés dans le sol pour l’enrichir en nutriments, c’est un « engrais vert » exceptionnel. Le dernier volet de l’utilisation de fleurs de chanvre concerne le secteur alimentaire. Personnellement, j’utilise de l’huile de chanvre pour mes chiens, qui les apaise et les soulage des douleurs liées à l’arthrite. Il existe aussi des gummies aux fleurs de chanvre, des tisanes, tous reconnus pour leurs vertus apaisantes (Indica) ou énergisantes (Cannabis Sativa L). En tisane, les fleurs de chanvre permettent des nuits plus paisibles et offrent leurs propriétés anti-inflammatoires. Enfin, elles sont aussi proposées sous forme d’additifs alimentaires que l’on peut utiliser en boulangerie, sur des pizzas, ou pour aromatiser de manière originale un plat… Et, je vous le rappelle, les fleurs de CBD ont mauvaise réputation, pourtant elles sont légales et ne produisent aucune dépendance, ce qui n’est évidemment pas le cas de la résine de cannabis ! Et, vous ? Consommez-vous des fleurs de chanvre ? Si, oui, pour quels usages ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .