Même lavées, les gourdes d’eau peuvent être à l’origine d’une intoxication très grave

Le saviez-vous que plus de la moitié des Français utilisent des gourdes ? Selon des chiffres publiés sur Businesscoot, environ 54 % de la population française utilisent au quotidien ce récipient portatif, et cela, pour des raisons écologiques, économiques et sanitaires. En effet, les gourdes contribuent de manière significative à la réduction des déchets plastiques et sont réputées être une alternative plus saine aux bouteilles d’eau en plastique. Et pourtant, elles pourraient être à l’origine d’une intoxication, si elles ne sont pas nettoyées convenablement et régulièrement. Une jeune américaine nommée Kae a récemment raconté sur TikTok qu’à cause de sa gourde, elle avait été malade plusieurs fois au cours des derniers mois, et en a expliqué les raisons.

Plusieurs intoxications aux moisissures

Dans une vidéo publiée dernièrement, Kae a expliqué qu’elle était tombée malade pour la première fois au mois d’août. Selon elle, cela a commencé par un rhume qui a duré une semaine, suivi d’une bronchite qui l’a contraint à se rendre aux urgences. Après avoir reçu un inhalateur et des antibiotiques, elle a expliqué qu’elle se sentait mieux au bout de trois semaines. Cependant, après quelques semaines, elle a encore une fois été hospitalisée à cause d’une infection des sinus. Quelques jours après, elle a de nouveau attrapé un rhume et a souffert d’un mal de gorge très douloureux. « J’étais en bonne santé pendant une semaine et demie, je me sentais bien et je n’avais aucune maladie, et puis je suis tombée malade à nouveau », a-t-elle déclaré sur TikTok. Suite à cela, la jeune femme a décidé au hasard de nettoyer sa gourde et les choses ont changé.

Les pièces en silicone en cause

Kae a expliqué qu’elle nettoyait rarement sa gourde, car elle ne savait pas comment faire et que pour elle, ce n’était pas nécessaire. Pourtant, c’était justement à cause de ça qu’elle a eu ces problèmes de santé, puisque des moisissures se sont incrustées dans le silicone de sa gourde. Sans le savoir, elle buvait pendant des mois de l’eau infestée. Elle a indiqué qu’elle s’est rendue sur Reddit, un site web communautaire américain de discussion, pour s’informer sur le nettoyage d’une gourde. De nombreux internautes lui ont alors dit de retirer et de nettoyer également le silicone. « Bien sûr, j’ai immédiatement commandé des pièces de rechange sur Amazon […] Une fois que j’ai nettoyé les parties en silicone, je n’ai plus été malade », a-t-elle déclaré.

L’importance de bien laver les gourdes

Qu’elles soient en plastique, en verre ou en inox, les gourdes doivent être nettoyées régulièrement, car ce sont des nids à bactéries et moisissures. Le Dr Gérald Kierzek souligne d’ailleurs qu’il est important de laver toutes les parties en silicone ou en plastique. D’après lui, le risque de réinfection est grand si les capuchons en silicone ne sont pas démontés et nettoyés correctement. Les experts conseillent de vider et de rincer régulièrement les gourdes à l’eau chaude, de les nettoyer avec une éponge et du savon ou du liquide vaisselle, et de bien les sécher avant de les réutiliser.

Auparavant, une femme nommée Jacey avait suscité des réactions négatives sur TikTok après avoir admis qu'elle nettoyait rarement sa bouteille d'eau réutilisable. En tout cas, suite à cette mésaventure, Kae incite tous ceux qui utilisent une gourde à prendre les précautions nécessaires pour éviter une intoxication aux moisissures et subir la même expérience. Si vous êtes utilisateurs ou utilisatrices de gourde, pensez-vous à bien la nettoyer ?