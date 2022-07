Tvidler : ils inventent un coton-tige en silicone et en spirale innovant et c’est un carton dans le monde entier

Lorsqu’il s’agit de se nettoyer les oreilles, nous savons à peu près tous que les cotons-tiges traditionnels sont une très mauvaise idée. Pourtant, faute de mieux, nous continuons à les utiliser, en les choisissant biodégradables depuis que ceux en plastique sont interdits. Vous avez peut-être tenté les cotons-tiges réutilisables, mais vous n’avez pas été convaincus… Depuis l’année dernière, une invention brevetée et testée aux Etats-Unis semble pouvoir remplacer de manière efficace et sûre, le coton-tige classique. Son nom, le Tvidler, et il fait un carton dans le monde entier. Découverte !

Pourquoi faut-il oublier les cotons-tiges classiques ?

Tous les ORL de France et de Navarre vous le diront : les cotons-tiges ne nettoient pas les oreilles, et peuvent même s’avérer dangereux… Au lieu de nettoyer les bouchons de cérumen, ils les poussent vers le fond du conduit auditif et peuvent endommager l’oreille interne. Si vous vous nettoyer les oreilles avec des cotons-tiges et que vous ressentez des bourdonnements, douleurs, pertes d’audition ou étourdissements, c’est peut-être à cause d’un bouchon de cérumen… Bouchon qui devra être retiré par une petite intervention chirurgicale, donc par un spécialiste !

En quoi le Tvidler est-il révolutionnaire ?

Le Tvidler, à la différence des cotons-tiges réutilisables classiques, possède un design ergonomique pour une prise en main et un contrôle confortables. Avec sa tête en forme de spirale, plus fine à l’extrémité, il pénètre doucement dans l’oreille et tourne afin d’éliminer les accumulations de cérumen sur les bords de l’oreille. La pointe est flexible et a été conçue avec des rainures spéciales, en spirale pour faciliter l’élimination du cérumen. Cet outil est fabriqué en plastique de qualité supérieure et la tête est conçue en silicone doux et souple pour ne pas endommager le conduit auditif. Tvidler est un outil de nettoyage du cérumen long et étroit, réutilisable et jetable en forme de spirale qui suit la courbe naturelle du conduit auditif. Il est conçu pour redresser le cérumen tordu ou malformé et le retirer facilement sans blesser vos oreilles. Cet outil est suffisamment doux pour éviter tout dommage à votre tympan, mais suffisamment solide pour éliminer le cérumen tenace qui bloque vos oreilles. Cette invention, brevetée aux Etats-Unis sous le numéro US10813792B2 est assurée de procédures de test rigoureuses, ce qui est gage de sécurité pour les utilisateurs.

Une invention respectueuse de l’environnement ?

Les cotons-tiges jetables, même s’ils sont désormais recyclables, restent un déchet supplémentaire pour la planète, alors que des solutions existent pour s’en passer. Outre le fait qu’ils soient dangereux pour la santé, ils le sont aussi pour l’environnement… Le Tvindler est écologique, puisque réutilisable à vie, à condition de se procurer de nouvelles têtes évidemment. En choisissant aussi le zéro déchet pour le nettoyage des oreilles de toute la famille, vous ferez également un geste pour la planète ! La conception innovante et les caractéristiques de ce nettoyant pour cérumen font de Tvidler un choix sûr en matière de santé et d’écologie. Le coton-tige Tvidler est disponible sur le site officiel de la marque (site américain), mais également en vente sur Amazon, éligible à la livraison Prime et coûte environ 30€… Attention, il existe d’autres systèmes semblables, mais peut-être ne sont-ils pas brevetés !

