Vibrosonic : ils inventent une “lentille de contact auditive” révolutionnaire pour les malentendants

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), plus de 5% de la population mondiale souffre de problèmes auditifs. Ce qui fait tout de même environ 430 millions de personnes ayant besoin d’une réadaptation auditive pour remédier à la perte invalidante. L’OMS estime également qu’en 2050, les déficiences auditives invalidantes toucheront près de 2500 millions de personnes… Un chiffre dû à l’explosion des bruits auxquels les citoyens sont de plus en plus exposés par obligation. Une entreprise allemande, Vibrosonic, pourrait jouer un rôle majeur dans la réadaptation auditive avec de nouveaux appareils auditifs dotés d’une technologie de pointe, qui les classe à un niveau de sophistication supérieur à ceux que nous connaissons actuellement. Présentation.

Quelles maladies peuvent découler d’une perte auditive ?

Ne plus entendre, ou entendre partiellement, coupe peu à peu ceux qui en souffrent du reste du monde… La perte auditive peut entraîner l’irritation chez ceux qui ne parviennent plus à comprendre ce qu’ils entendent, de la colère, voire une dépression. L’ouïe est évidemment un sens essentiel qui permet de garder un lien social avec les autres…. Le fait de ne plus ou de mal entendre peut engendrer des problèmes de santé mentale à long terme. Les appareils auditifs sont les meilleures aides existantes pour remédier à une perte d’audition. Mais de nombreuses personnes malentendantes refusent de les porter à cause de leur visibilité et de la stigmatisation qu’ils peuvent provoquer.

Quelle est la technologie actuelle des appareils auditifs ?

La technologie utilisée aujourd’hui nécessite un blocage du conduit auditif afin d’obtenir une amplification des bandes passantes audio plus élevées. Ceux qui portent des appareils auditifs sont souvent gênés par des sifflements qui se produisent lorsque le son reçu revient vers le micro… Ces problèmes récurrents et gênants et la stigmatisation des malentendants par les appareils auditifs font que, très souvent, ils ne sont pas portés. Le Dr Dominik Kaltenbacher fondateur de Vibrosonic résumé la situation actuelle : « Avec les aides auditives conventionnelles, les gens doivent toujours faire un compromis : soit ils optent pour un système invisible avec une qualité sonore limitée, soit ils peuvent aller de l’avant avec une meilleure qualité sonore qui est évidemment visible ». Et ce que veulent les gens, c’est un appareil invisible avec la meilleure qualité sonore possible.

Quelle est l’innovation de Vibrosonic ?

Trois docteurs allemands travaillent depuis plus de dix ans à fabriquer une « lentille de contact auditive. Ce projet scientifique devrait se traduire par un véritable produit mis au profit des personnes malentendantes. Vibrosonic s’est donné pour mission de reconnecter les personnes malentendantes aux sons de la vie. Pour réaliser cette prouesse technologique, l’équipe savait qu’elle devait combiner la qualité sonore élevée et l’invisibilité. Pour cela, les médecins devraient créer un son directement sur le tympan avec un objet en contact mécanique sur le tympan. Ils ont alors inventé les lentilles de contact auditives vibrosoniques.

D’autres approches sont à l’étude comme des aimants sur les tympans, mais ils sont trop lourds et pourraient, en tombant, déchirer les tympans… Les lentilles, elles sont suffisamment légères et fines pour être placées au contact du tympan sans risque de l’endommager. Le fait qu’elle soit en contact direct avec le tympan évite les interférences qui existent sur les appareils auditifs classiques: “La lentille de contact auditive réduit massivement les distorsions et permet une large bande passante audio avec une réponse en fréquence parfaitement plate. L’émission arrière mineure réduit le besoin d’isolation acoustique et de technologie de suppression de larsen énergivore. Le module de conduit auditif ouvert connecté à la lentille de contact auditive permet à la fois une ventilation et un confort de port élevé”, explique encore l’un des concepteurs de cette innovation, qui devrait être disponible sur certains marchés mondiaux dès 2024.