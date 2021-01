Le plastique jetable (même recyclable) est enfin interdit ! Comment le remplacer ?

Depuis le temps qu’on nous en parle, c’est effectif ! Nous sommes le 2 janvier 2021 et le plastique jetable est désormais interdit à la vente depuis hier ! Ce fût long et compliqué pour que cette loi s’applique, elle avait été repoussée d’un an devant la grogne des géants du plastiques…

Normalement vous ne devriez donc plus trouver de plastiques jetables, donc plus de vaisselle plastique ni de couverts ! Plus non plus de coton-tige ou de pailles multicolores ! Ces plastiques jetables et volatiles sont toujours un véritable fléau pour l’environnement et les océans, mais au moins, il ne devrait plus s’en rajouter aux milliards de tonnes existant déjà dans les océans ! Mais par quoi remplacer ces accessoires si pratiques ?

Les coton-tige :

Même si la plupart des ORL refutent l’idée qu’un coton-tige nettoie l’oreille, nous sommes nombreux à les utiliser quotidiennement ou presque ! Les coton-tige aux bâtonnets plastiques multicolores n’existent donc plus !

Les coton-tige en bambou : Biodégradables et compostables, ce sont les mêmes que les plastiques mais ils sont écologiques

L’ oriculi : un petit bâtonnet en bois qui se réutilise à vie puisqu’il est en bois et donc, lavable ! Oriculi disponible sur Amazon au prix de 9.99€)

Attention cependant à ne jamais enfoncer trop loin le coton-tige ou l’oriculi, une blessure du tympan peut être irréversible. Notre ORL conseille un nettoyage avec l’auriculaire sous la douche… Ce petit doigt qui correspond parfaitement au diamètre de l’oreille !

Les gobelets

Il y a déjà un an que l’on ne trouve plus de gobelets en plastiques ou du moins que l’on ne devrait plus en trouver. Il existe désormais plusieurs matières réutilisables ou non, mais toutes protectrices de l’environnement

Les gobelets en plastique réutilisables… Souvent estampillés par un organisateur ou une association, ils sont lavables et réutilisables à vie… ou presque.

Les gobelets en carton. Ils sont recyclables aussi mais parfois contiennent une couche de plastique interne. Préférez donc ceux qui sont fabriqué en PLA (Plastique d’Amidon de Maïs)

Les gobelets en bambou , même s’ils coûtent un peu plus cher, et n’aiment pas vraiment la chaleur d’un thé ou d’un café.

Les couverts

Comme les gobelets, ils existent aussi en bambou mais ils peuvent aussi être en inox, bois ou CPLA. Tous sont biodégradables ou compostables. Mais, comme les couverts en plastique d’antan, il ne faut être trop ambitieux quant à la matière coupée… Mieux vaut de bons vieux couverts en inox qui se lavent et se réutilisent à volonté.

Les pailles

Les pailles étaient sans doute les déchets les plus retrouvés dans la Nature, leur éradiction devenait un enjeu international. D’autant plus que souvent, ces pailles ne servent pas à grand-chose, sauf pour les personnes en situation de handicap ou éventuellement les enfants. Désormais, elles sont en bambou, en inox ou en carton. Certaines enseignes comme Mc Donalds ne les proposent plus du tout à la vente et c’est une excellente chose.

Les sacs en plastique

Depuis longtemps déjà, les sacs en plastique ne sont plus proposés aux caisses des grands magasins. La mode est aux tote-bags publicitaires ou joliment décorés, ils se lavent à volonté puisqu’en coton la plupart du temps… Et c’est beaucoup plus fun de porter ses provisions dans un joli tote-bag plutôt que dans des sacs plastiques. C’est aussi très écologique, il ne faut juste pas les oublier avant de partir !

