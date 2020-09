E.Leclerc remplace définitivement les sacs plastiques de ses magasins par des sacs en toile de jute et anses en coton bio

Même s’ils ne sont plus aussi présents qu’avant, les sacs en plastique sont toujours disponibles dans les grandes surfaces. Certes, ils peuvent être réutilisés, ou transformés en sacs poubelles, mais ils sont toujours en plastique ! Les magasins E.Leclerc banniront dès aujourd’hui la totalité des sacs ou poches plastiques de leurs magasins.

Il y a 25 ans déjà l’enseigne supprimaient les sacs plastiques disponibles à foison aux caisses. Cette fois, ils seront remplacés par des sacs en toile de jute aux motifs colorés. Une belle manière de s’investir pour l’environnement mais avec des matériaux de qualité !

Avec cette initiative, ce sont 7000 tonnes de plastiques qui seront supprimés des magasins chaque année… Et accessoirement 7000 tonnes de plastiques qui ne finiront ni dans la Nature, ni dans les océans ! Et ce sera également 80% de l’impact environnemental par rapport à la fabrication d’un sac plastique.

Les magasins E.Leclerc étaient déjà pionniers en supprimant les sacs plastiques dont tous les quadragénaires se souviennent… Ils seront également les premiers à proposer ce genre de sacs en toile de jute… En plus ils sont vraiment sympas non ?

7.000 tonnes de plastique économisées chaque année ! A partir de lundi, les sacs en plastique disparaitront rapidement…

Des messages colorés apparemment sans le nom de l’enseigne, que l’on peut emporter partout et pas seulement pour faire ses courses ! Un matériau naturel et en plus pour le prix, vous pouvez l’échanger dès que le vôtre présentera des faiblesses. La grande distribution est souvent décriée en France, mais quand l’une des enseignes nationales françaises agit pour la Planète, cela mérite d’être souligné. Nous, on valide l’initiative et vous ?