Le lot de 10 masques de protection jetables à moins de 1 euro chez Leclerc

Alors que le masque de protection est devenu un accessoire indispensable en ces temps de crise sanitaire, les efforts visant à réduire son prix se multiplient non seulement chez les fabricants, mais aussi chez les distributeurs. Leclerc vient ainsi de publier un communiqué annonçant une baisse conséquente du prix de sa boite de 10 masques chirurgicaux.

Depuis le 25 septembre, une boite de 10 masques coûte 0,99 € auprès de l’enseigne, faisant de Leclerc la première chaine de grande de distribution à descendre sous la barre symbolique des 5 € pour cette quantité de masques.

0,099 centime l’unité

Alors qu’au début de pandémie, la boite de 50 masques était facturée 47,5 € — l’unité ayant été plafonnée à 0,95 centime —, force est de constater qu’aujourd’hui les distributeurs se livrent une rude bataille de prix pour tenter de séduire les acheteurs. Bref, la concurrence est de plus en plus féroce. Conscient de cette réalité, Leclerc a donc décidé de frapper fort en passant sous la barre des 5 € pour le lot de 50 masques.

Autrement dit, chez l’enseigne française, le prix unitaire des masques chirurgicaux est désormais de 0,099 centime. Pour arriver à proposer un tarif aussi bas, Leclerc affirme vendre sans marge. « Comme promis, nous répercutons au fur et à mesure la baisse des coûts d’approvisionnement sur le prix de vente au consommateur. Il n’est pas question de faire des masques un produit d’appel, mais on les vend sans marge. C’est une question de solidarité dans une période difficile pour tout le monde », a déclaré Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique des centres E.Leclerc.

Un prix en vigueur sur la plateforme en ligne de Leclerc et dans les magasins

Ce qui est d’autant plus intéressant, c’est que cette baisse de prix est en vigueur sur le site de Leclerc et dans l’ensemble des 721 magasins et des 690 drives de Leclerc. En commercialisant la boite de 10 masques à 0,99 €, l’enseigne laisse la concurrence loin derrière elle. On pense notamment à Netto et Intermarché qui proposent actuellement la boite de 50 masques chirurgicaux à 9,99 €, soit 0,19 centime l’unité.

Crédit photo : Capture d’écran / parapharmacie.leclerc

Néanmoins, avec ce prix, les deux marques du groupe Les Mousquetaires figurent désormais parmi les premières à passer sous la barre des 10 €. Compte tenu justement de cette tendance à la baisse des prix, d’autres enseignes de distribution devraient bientôt annoncer de bonnes nouvelles. Mais pour l’heure, la plus haute distinction est attribuée à Leclerc.

Photo d’illustration Anastasiya 99 / Shutterstock

