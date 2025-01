Les granulés de bois les moins chers de janvier 2025 sont chez Leclerc (3,79 €/15 kg)

Que diriez-vous d’un bon plan pour recharger votre stock de granulés de bois avant que les grands froids arrivent ? Depuis quelques semaines, la météo fait le yoyo entre douceur, et froid polaire, et pour 7,5 millions de foyers, selon l’ADEME, les poêles à bois et à granulés tournent à plein régime. Si vous êtes adepte du chauffage au bois et soucieux de l’environnement, voici une offre qui va vous séduire : chez Leclerc Brico, les granulés de bois certifiés PEFC et répondant à la norme DINPlus sont proposés à 3,79 €* le sac de 15 kg, soit 250,14 € la tonne (66 sacs), et ce jusqu’au 31 janvier 2025 inclus. L’enseigne ne cite aucune marque, néanmoins quelques indications sur l’emballage, garantissent qu’il s’agit d’un pellet de bois de qualité. Présentation.

Que garantissent les deux certifications mentionnées sur l’emballage ?

La norme PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) certifie que le bois utilisé pour produire ces granulés provient de forêts gérées durablement, respectant la biodiversité, le renouvellement des ressources et les droits des travailleurs forestiers. Quant à la norme DINPlus, elle assure une qualité premium des granulés, avec des critères précis : un taux d’humidité inférieur à 10 %, une faible teneur en cendres (inférieure à 0,5 %), un haut pouvoir calorifique et une densité optimale pour garantir une combustion propre et efficace. Concrètement, ces deux normes vous garantissent des granulés de bois de qualité, produisant une chaleur homogène et sans encrassement trop prononcé de votre appareil de chauffage.

Le stockage des pellets, comment leur garantir une efficacité maximale ?

Imaginons que vous profitiez de ce bon plan pour passer commande de 50 sacs. Lorsque ceux-ci vous seront livrés, ou que vous passerez les retirer en magasin, ils seront conditionnés dans ses sacs en plastique, présentant de petites aérations. Si vous disposez d’une palette, ne la jetez pas, et si celle-ci vous est proposée par le magasin, ne la refusez pas. En effet, vos sacs de pellets devront être entreposés surélevés par rapport au sol, afin que l’air puisse passer autour et sous l’amoncellement de sacs. De plus, vos sacs devront être conservés à l’abri de l’humidité, recouvert d’une bâche en plastique, par exemple. Lors du rangement, écartez les sacs qui auraient été ouverts pendant le transport, et utilisez-les en premier. L’humidité est l’ennemie jurée des pellets de bois, vous pourriez totalement les rendre inutilisables.

Le tamisage des pellets avant utilisation : une opération indispensable

L’autre conseil que je peux vous donner est de tamiser vos pellets avant de les jeter dans votre poêle ! Pourquoi ? La raison est simple, lors du transport, les petits granulés s’entrechoquent et produisent de la poussière. Cette dernière va encrasser plus rapidement votre poêle, voire provoquer des dysfonctionnements si la quantité est trop importante. Pour tamiser vos pellets, vous pouvez les passer dans un tamis fabriqué, entre autres, avec un morceau de grillage à très fines mailles comme ceux utilisés pour parquer les animaux. Il existe également des coffres à pellets disposant d’un tiroir qui récupère cette poussière au fil des utilisations. Alors ? Allez-vous profiter de ce bon plan et du sac de pellets à 3,79 € chez Leclerc Brico ? Ne tardez pas, la promotion dure uniquement jusqu’au 31 janvier 2025. N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .