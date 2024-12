Pourquoi faut-il impérativement tamiser vos granulé de bois (pellets) ?

Si vous avez rejoint, cette année, les 7,5 millions de foyers qui se chauffent au bois selon l’ADEME, vous avez peut-être opté pour les granulés de bois ? Vous avez donc fait installer votre poêle et avez fait livrer une palette de pellets de bois. Lors de votre première flambée, vous ouvrez ainsi votre premier sac, et remplissez votre réservoir de poêle qui vous assurera quelques heures de chaleur ! Et, c’est là que vous commettez une erreur en omettant de tamiser vos pellets de bois. Remarquez, ce n’est pas écrit sur la notice, et on peut l’ignorer lorsque l’on n’a jamais utilisé de pellets de bois. Pourtant, le tamisage des pellets est une étape essentielle pour vous assurer une combustion homogène et surtout éviter un encrassement trop rapide de votre poêle. Alors, pourquoi et comment faire pour tamiser vos pellets ? Je vous explique tout immédiatement.

Tamiser les granulés de bois pour limiter l’encrassement

Les pellets de bois sont fabriqués à partir de sciures ou de résidus de bois qui produisent de la poussière. En observant le fond de votre sac de pellets, vous pouvez apercevoir une accumulation de poussière. Cette dernière, si elle n’est pas évacuée avant la combustion, va provoquer un encrassement du poêle, et votre vitre va noircir à vue d’œil. Cette poussière, si elle vient à s’accumuler en trop grosse quantité, va engendrer des pannes qui pourraient vous couter plus cher qu’un tamis ou qu’une simple pelle à granulés ! En effet, elle va s’immiscer dans le mécanisme du poêle et notamment dans la vis sans fin, pouvant aller jusqu’au blocage de cette dernière. Pour information, le changement d’une vis sans fin peut couter plus de 200 € en fonction de votre modèle, et vous pouvez l’éviter. Tout comme l’obstruction du creuset qui nécessitera l’intervention d’un professionnel pour le déboucher.

Bien choisir ses pellets

Quels que soient les pellets choisis, l’étape du tamisage est quasiment obligatoire. Néanmoins, en optant pour des granulés de qualité, produisant peu de poussière et présentant un faible taux d’humidité, vous réduirez les risques d’encrassement du mécanisme. Pour ce faire, vérifiez d’abord le taux de fines, c’est-à-dire les résidus issus de la transformation du bois. Un taux inférieur à 1 % est idéal pour éviter l’accumulation de poussière. Ensuite, privilégiez des pellets dont le taux d’humidité est inférieur à 10 %, ce qui assure une combustion efficace et limite la surconsommation. Enfin, stockez vos pellets dans un endroit sec, à l’abri de l’humidité et des variations de température.

Comment tamiser vos pellets de bois ?

Il existe plusieurs méthodes pour tamiser vos pellets, comme d’utiliser un grillage avec de très fines mailles, et de les passer au tamis avant de les stocker dans votre réservoir. Vous pouvez aussi utiliser un vieux voilage, ou un filet de protection de plantation pour réaliser cette opération. De plus, il existe des réservoirs à pellets déjà équipés de tamis intégré, qui permettent de recueillir la poussière dans un tiroir séparé de votre stock de pellets.

Une dernière solution ? Vous pouvez utiliser un seau que vous aurez percé de petits trous (moins de 6 mm) dans lequel vous transvaserez vos pellets avant de les vider dans votre réservoir ou dans votre poêle. Ne négligez pas cette étape du tamisage, elle est réellement essentielle pour conserver un poêle à pellets en parfait état de marche. Plus d’informations ici. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

