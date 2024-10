Sous estimé, ce petit geste est ultra important avant d’utiliser vos granulés de bois (pellets)

Vous avez peut-être déjà rallumé le chauffage, comme des millions de foyers qui ont la possibilité de faire ce choix. Et, parmi les foyers Français, 7,5 millions, selon l’ADEME, se chauffent au bois de chauffage ou aux pellets de bois. Le pellet a gagné du terrain depuis quelques années, car il est un combustible écologique et économique, même si en 2022, il avait subi une très forte augmentation des prix. Ces derniers sont revenus à des prix raisonnables, et les foyers respirent. Mais, saviez-vous que les pellets livrés en sacs ne s’utilisaient pas sans passer par la case « tamisage ». Ce n’est pas indiqué sur le sac, et pourtant, c’est une étape essentielle. Je vous explique immédiatement, le bien-fondé de tamiser vos pellets avant de les jeter dans le poêle.

Raison n° 1 : éliminer la poussière de bois

Lorsque vos pellets se trouvent dans un sac ou en vrac, ils sont « cognés » les uns contre les autres, c’est inévitable. Ils provoquent alors de la poussière de bois ainsi que de petits débris, que l’on appelle « fines ». Ces fines peuvent causer des désagréments lorsqu’ils sont insérés dans le poêle comme celui de boucher les mécanismes de l’appareil. Cela engendre une combustion moins efficace, augmentant, par conséquent, la production de cendres et de fumées.

Raison n° 2 : une meilleure combustion

Tamiser les pellets, et ainsi ôter la poussière qu’ils contiennent, leur donnent une meilleure qualité de combustion. Les fines (ou poussières) peuvent finir par boucher le flux d’air nécessaire à une parfaite combustion. De plus, les fines peuvent encrasser votre poêle plus que de raison, vous obligeant à un entretien plus fréquent et donc, à un arrêt du poêle puisque l’entretien se fait à froid.

Raison n° 3 : préserver votre poêle à pellets

L’accumulation de poussière et de particules fines peut à long terme endommager certaines parties sensibles du poêle, comme les systèmes d’alimentation ou les ventilateurs. En tamisant les pellets, vous réduisez ce risque, ce qui prolonge la durée de vie de votre poêle à pellets. De plus, le tamisage va éviter l’encrassement du poêle et de tous ces composants : bruleur, cendrier, vitres, conduit, etc.

Raison n° 4 : améliorer le rendement énergétique

Les pellets tamisés fournissent une chaleur plus constante et optimisée, car l’absence de fines (poussières et petits résidus de bois) permet une combustion plus régulière et complète. En effet, les fines ont tendance à obstruer l’arrivée d’air nécessaire à une bonne combustion dans les poêles à pellets, ce qui peut provoquer des fluctuations de température, une baisse d’efficacité, et une production intensive de cendres.

La solution pour tamiser vos pellets de bois : la pelle à granules

En général, les pelles à granulés disposent d’une capacité de deux kilos, et permettent de recharger le poêle en toute simplicité. Et, elles ont l’avantage de disposer d’un « double-fond ». En effet, on y trouve une petite grille qui va permettre de tamiser le pellet avant chaque remplissage, les fines glisseront au fond. Ne jetez pas la poussière récupérée, mais conservez-la à l’abri de l’humidité, elle est un formidable absorbant pour les déversements accidentels (huile, vernis, peinture) ou pour la litière du chat de la maison ! Vous pouvez aussi opter pour un réservoir à granulés, qui généralement, dispose également d’un tamis intégré, mais qui est un peu plus onéreux qu’une pelle à granulés. Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

