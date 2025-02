Les granulés de bois (pellets) de coco, une alternative écologique et très économique

En France, plus de 7 millions de foyers ont choisi le bois pour se chauffer selon l’ADEME. Et, parmi eux, près de 2 millions ont opté pour le pellet de bois selon Propellet, ce petit granulé qui n’en finit plus de séduire par ses côtés écologiques et économiques ! Depuis quelques années, d’autres filières, alternatives aux pellets de bois, se développent. Plus écologiques encore, car utilisant généralement des déchets agricoles pour fabriquer un combustible, je peux citer les pellets de lin, de miscanthus, ou encore de tourbe de coco. Et, c’est justement sur ces derniers que je voudrais m’arrêter puisqu’ils sont probablement l’une des meilleures alternatives. Pourquoi ? Eh bien, parce que les déchets des plantations de coco sont immenses, et qu’ils sont peu réutilisés. Alors, est-ce que votre poêle pourrait bientôt utiliser d’autres pellets que ceux issus du bois ? Réponse dans cet article.

Les pellets de tourbe de coco pour revaloriser un déchet peu utilisé

Les pellets de tourbe de coco, Nathalie vous en parlait déjà dans cet article publié en 2022, sont des granulés fabriqués à partir de la moelle fibreuse qui entoure la noix de coco, communément appelée tourbe de coco. Dans les plantations de coco, elle n’est pas toujours jetée, mais utilisée, comme substrat dans l’horticulture. Vous l’avez peut-être d’ailleurs déjà utilisée pour protéger vos plantations, et les aider à conserver un taux d’humidité parfait. Dans certains pays, comme la Corée du Sud, elle est déjà utilisée par des entreprises innovantes, pour fabriquer des pellets destinés au chauffage. Selon les fabricants, ils disposeraient de propriétés semblables aux granulés de bois, mais leur fabrication nécessiterait moins de ressources.

Une méthode de fabrication plus simple

Arrêtons-nous justement sur le processus de fabrication, qui est plus simple que celui des granulés de bois. En effet, même si la plupart des pellets sont fabriqués à partir de déchets de bois comme la sciure, ils ne sont pas toujours récoltés au même endroit. Dans le cas de la tourbe de coco, il suffit de « se baisser pour la ramasser », dans les immenses cocoteraies ! La tourbe qui entoure la noix de coco, et sa coque sont alors broyées pour en extraire la fibre et la moelle. La matière obtenue est séchée pour réduire son taux d’humidité, puis compressée à haute pression à l’aide de machines spécialisées pour former des granulés uniformes. Ce procédé est identique à la production de pellets de bois, mais utilise une ressource renouvelable abondante, réduisant ainsi la dépendance aux forêts. Je trouve l’idée excellente, car avec ces pellets de coco, nous sommes certains qu’ils proviennent de déchets et non d’éventuelles déforestations possibles avec les granulés de bois.

Dans quelles chaudières peut-on utiliser les pellets de coco ?

J’aurais réellement aimé vous annoncer que les pellets de coco pouvaient remplacer vos pellets de bois. Hélas, ce n’est pas le cas dans un poêle à pellets classique ! En effet, les pellets de tourbe de coco sont principalement destinés aux chaudières biomasse. Car elles sont conçues pour brûler divers types de granulés, qu’ils soient issus du bois, du lin, des noyaux de fruits ou, bien sûr, de la noix de coco. D’ailleurs, j’ignore pourquoi cette filière de pellets, ne se développe pas plus amplement, alors que nous vous en parlons depuis plusieurs années ?

Honnêtement, je pense que si je pouvais utiliser tous types de pellets dans un poêle domestique, je pourrais passer aux pellets, en remplacement de mon bois de chauffage. Et, vous ? Que pensez-vous de ces pellets de coco ? Pourriez-vous les utiliser si votre appareil était compatible ?