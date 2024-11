Les granulés de bois « Gabby Pellets » sont à seulement 4,39 € dans ce magasin de bricolage

Le prix des pellets repart un peu à la hausse en cette fin de mois de novembre ! En même temps, c’est la pleine période de chauffage et les prix suivent la demande des consommateurs. En attendant, si vous manquez de pellets de bois, il est difficile, en ce moment, d’en trouver à moins de 5 € le sac de 15 kilos. Difficile, mais pas impossible, puisque Brico Dépôt* propose les sacs Gabby Pellets de 15 kilos à 4,39 €** l’unité seulement. Un prix, somme toute raisonnable, car après avoir fait le tour des vendeurs, nous n’avons pas trouvé de prix plus bas. Découvrez les caractéristiques de ces granulés, ainsi que des conseils pour les stocker et les utiliser efficacement, notamment avec un panier brûleur. C’est parti.

Gabby Pellets : des granulés de bois premium pour un chauffage optimal

Les Gabby Pellets sont des granulés de bois certifiés ENplus A1, une norme qui garantit leur qualité supérieure et leur conformité aux exigences européennes les plus strictes. Quant à leurs caractéristiques techniques, ils disposent d’une teneur en humidité inférieure ou égale à 10 %, offrant une combustion efficace et homogène. Leur pouvoir calorifique est supérieur à 16,5 MJ/kg ou 4,6 kWh/kg, vous assurant une chaleur durable et économique. Du côté de la teneur en cendres, elle est inférieure ou égale à 0,5 %, vous garantissant une production minimale de résidus et vous facilitant l’entretien des appareils de chauffage. Enfin, ils disposent d’un diamètre standard de 6 mm et sont, par conséquent, adaptés à tous les types de poêles. Sachez pour terminer qu’ils sont fabriqués à partir de 100 % de résineux sans additif, pour une combustion propre et respectueuse de l’environnement.

Les bonnes pratiques pour le stockage des pellets

Les conseils qui vont suivre sont valables pour tous les pellets de bois, mais en cette période relativement froide et humide, il est bon de les rappeler. Les pellets doivent être stockés dans un endroit sec et à l’abri de l’humidité, qui pourrait altérer leur pouvoir calorifique et les rendre inutilisables. De plus, il faut placer vos sacs sur des palettes pour éviter le contact avec le sol, souvent source d’humidité. Enfin, évitez des manipulations trop fréquentes, afin qu’ils ne produisent pas trop de poussière, génératrices d’encrassement de votre poêle.

Utiliser un panier brûleur pour pellets dans un poêle à bois

Si vous disposez d’un poêle à bois, mais que les bûches à couper, à fendre puis à ranger sont devenues une corvée, vous pouvez brûler des pellets ! Grâce à un panier brûleur pour pellets, vous profitez des prix intéressants sur les pellets de bois et vous évitez la corvée du bois de chauffage. Le panier brûleur, généralement en acier ou en fonte, est placé directement dans la chambre de combustion du poêle à bois.

Il vous permet, pour un chauffage d’appoint, de limiter votre consommation de bois de chauffage. Je vous rappelle que le sac de 15 kilos de pellets de la marque Gabby est à 4,39 ** chez Brico Dépôt*. Vous avez trouvé ces pellets à ce prix dans votre magasin ? Indiquez-nous la date et le lieu, cela pourra aider d’autres lecteurs. Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Les magasins Brico Dépôt fonctionnent par arrivage, il est donc possible que votre magasin de référence ne dispose pas de stocks. N’hésitez pas à regarder les stocks des magasins à proximité de votre domicile.

**Le prix a été relevé le 22 novembre 2024, NeozOne n’est pas responsable d’une modification de ce dernier par le site vendeur.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez