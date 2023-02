Granulés de bois : il invente une machine à tamiser les pellets en recyclant des tambours de machine à laver

Les pellets de bois sont des combustibles très prisés des consommateurs pour se chauffer de manière écologique et économique. Certes, le prix des pellets de bois a flambé cette année, mais celui-ci devrait baisser dans les semaines à venir. Pour éviter les désagréments de cette année ainsi que les stocks très tendus, peut-être faudra-t-il passer vos commandes un peu plus tôt dans l’année ? Avant de glisser vos pellets dans votre poêle à bois ou dans votre panier à granulés, il est conseiller de tamiser les pellets afin de préserver votre système de chauffage. En 2015, un chaudronnier inventait un système ingénieux pour le dépoussiérage des pellets. Et cela, à l’aide d’un simple tambour de machine à laver usagé. Découverte.

Quelle est cette invention ?

En 2015, Manuel Valente est un chaudronnier de 46 ans qui en a assez de la poussière que son poêle à granulés dégage. Propriétaire d’un poêle à granulés depuis 2012, il avait fait ce choix pour réduire l’utilisation de ses radiateurs électriques. Dans les sacs de pellets qu’il verse directement dans son poêle, il s’aperçoit qu’il y a énormément de poussières. Aussi, il essaie tant bien que mal de les tamiser avec un seau percé, explique l’inventeur au journal aisnenouvelle.fr. Avec cette technique, il éparpille des pellets partout et cette méthode ne lui convenait pas. Il décide alors d’inventer une autre technique, bien à lui. Il jette son dévolu sur un vieux tambour de machine à laver, qui est percé de petits trous si vous l’avez bien remarqué. Pendant sa pause méridienne et avec l’accord de son supérieur hiérarchique, il travaille sur son invention dans son entreprise de chaudronnerie.

Le tambour de machine à laver se trouve alors suspendu sur un axe, puis bloqué entre deux plaques d’aluminium sur les côtés, ainsi qu’entre deux autres amovibles sur le dessus pour fermer l’ensemble. Il monte son invention sur un châssis en fer et l’équipe de freins. Par ailleurs, il ajoute une manivelle et un tiroir de récupération sous le dispositif. Après quelques essais, il explique qu’avec seulement 10 tours de manivelle, il peut dépoussiérer 15 kg en une fois, soit l’équivalent d’un sac de pellets. Nous avons contacté l’inventeur, il est toujours à la recherche de tambours de machine à laver pour développer son projet. Manuel Valente : 06 73 55 58 33.

Pourquoi faut-il dépoussiérer les pellets de bois ?

Les granulés de bois sont fabriqués à partir de résidus de bois secs, puis compressés pour obtenir les granulés. Stockés en vrac ou en sacs, les pellets transportés s’entrechoquent et provoquent de la poussière. Cette dernière est une plaie pour les poêles à granulés qu’elle encrasse rapidement. La poussière de bois est notamment l’ennemie de votre vis sans fin. Celle qui sert à apporter les pellets dans la chambre de combustion en continu et sachez que la remplacer coûte plus de 200 € ! Tamiser les pellets est donc une nécessité pour préserver la durée de vie de votre poêle à granulés, et vous éviter des dépenses inutiles.

Comment tamiser vos pellets de bois ?

Si vous êtes un peu bricoleur et que vous disposez d’un vieux tambour, vous pouvez l’utiliser pour tamiser vos pellets. Il suffit, à priori, de souder un axe pour qu’il puisse tourner et brasser vos pellets pour les dépoussiérer. Il est également possible de tamiser vos pellets avec un seau ou un bac en plastique percé de petits trous, dont le diamètre est inférieur à vos pellets évidemment. Enfin, il est possible d’acheter un tamis à pellets ou une boîte à granulés. Ces boîtes de stockage de pellets sont généralement munies de filtres anti-poussières, qui vous permettent de brûler vos pellets dépoussiérés.

EDA - Coffre à Granulés Jura Montania STONE 36 L - pour 20 kg de Pellets - Noir 29,5 x 29,5 x 50,6 cm PRATIQUE : pouvant contenir jusqu'à 20 kg de granulés, le coffre à pellets Jura Montania "Stone" est idéal pour stocker vos granulés de bois près de votre poêle. Meilleure Vente n° 1