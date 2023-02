Bon plan : une presse à pellets à seulement 478,59 € pour fabriquer ses propres granulés de bois

L’acquisition d’une presse à pellets représente un investissement assez important. Mais cette dépense peut être amortie rapidement grâce aux économies réalisées sur le coût des combustibles. De plus, son utilisateur a l’avantage de contrôler totalement la composition et la fabrication de ses granulés de bois. Cela a des impacts positifs non négligeables sur la performance d’un poêle, sur la sécurité des personnes et sur l’environnement. Dans cet article, nous vous invitons donc à découvrir les bénéfices de cette machine, ainsi que ses éventuels inconvénients. Avant cela, il convient tout de même de comprendre son mode de fonctionnement.

Quels sont les différents types de presse à pellets ?

Tout d’abord, il est essentiel d’évoquer l’existence de deux grandes catégories de presse à pellets qui se distinguent par la technologie employée. En effet, les presses à matrice annulaire sont dédiées exclusivement aux usages industriels avec un rendement élevé (de 500 à 3 000 kg/h). Les presses à matrice plat sont adaptées pour la production de pellets à petite échelle chez les particuliers. Nous nous intéressons notamment à cette seconde catégorie qui se décline elle-même en quatre modèles différents selon leur mode d’alimentation. Ces machines à pellets peuvent surtout fonctionner avec un moteur électrique monophasé, un moteur électrique triphasé, un moteur thermique ou une prise de force pour tracteur. Pour un usage domestique, le mieux est de choisir un modèle électrique monophasé ou triphasé qui possède des dimensions compactes.

Comment fonctionne une machine à granulés électrique à matrice plat ?

Lors du démarrage de la machine, il faut du temps pour chauffer la filière (matrice avec des perforations de forme arrondie). Une fois que la filière est réchauffée, la matière première dans le grand entonnoir est pressée par des rouleaux qui sont entraînés par le moteur électrique. Ensuite, les matériaux comprimés sont poussés à travers les trous de la filière pour former des pellets de bois. La taille des granulés obtenus dépend du diamètre des perforations sur la matrice et de la longueur sélectionnée par l’usager. Les spécialistes recommandent notamment l’utilisation des granulés de petite taille (6 ou 8 mm de diamètre et 2 à 3 cm de long). Cela permet d’augmenter significativement la performance de l’appareil de chauffage.

L’usage d’une presse à pellets de bois : avantages et inconvénients

Grâce à cette machine, les particuliers peuvent produire eux-mêmes leurs pellets, et ce, à coût plus réduit. Ils peuvent librement choisir les matières premières selon leurs exigences. Il est notamment possible d’utiliser de la sciure de bois, des copeaux de bois, du broyat, etc. L’idéal est de privilégier les matériaux qui n’ont subi aucun traitement. Le bois traité est déconseillé, car il risque d’émettre des substances nocives pour la santé et l’environnement lors de sa combustion. Grâce à l’emploi de la presse à pellets, les usagers peuvent donc mieux contrôler la qualité de leur combustible.

Concrètement, les granulés de bois de haute qualité se consument plus uniformément et plus longtemps. Ils garantissent un meilleur rendement calorifique et génèrent moins de cendres et de déchets. Ce qui permet aux particuliers de consommer moins de combustible tout en évitant l’encrassement trop rapide de leur poêle. Au-delà des économies réalisées, les bénéfices écologiques sont aussi importants. En effet, on contribuera à réduire les émissions de CO2 liées au chauffage. Enfin, il convient de préciser que cette machine est plus ou moins encombrante et lourde. Malgré cela, elle peut très bien être installée dans le garage ou le jardin. Il existe aussi des modèles dotés de roulettes qui facilitent leur déplacement. Cette presse à pellets, par exemple, est la moins chère que nous avons déniché sur Internet : le modèle 165 est à seulement 478,59 € (+ les frais de port) sur AliExpress.

