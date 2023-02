De nombreux ménages utilisent aujourd’hui les poêles à granulés ou à bois pour rester au chaud chez eux pendant l’hiver. Ces appareils de chauffage affichent une grande efficacité à condition qu’ils soient bien entretenus durant toute la saison. Parmi les opérations d’entretien à effectuer, le nettoyage du foyer de l’appareil est primordial. Après chaque feu, on doit notamment enlever les cendres à l’aide d’un aspirateur dédié à cet effet (de préférence). Mais pourquoi est-ce nécessaire d’employer cette machine spéciale ? Qu’est-ce qui la différencie des autres modèles traditionnels ? Explications.

Pourquoi un aspirateur à cendres est-il plus efficace qu’un modèle classique ?

Enlever les cendres du poêle à l’aide de la balayette et d’une pelle à main s’avère peu commode. Avec cette méthode, l’encrassement des zones tout autour de l’appareil est inévitable. En effet, les cendres fines et légères tourbillonnent facilement. Afin d’y remédier, certaines personnes nettoient leur appareil de chauffage avec un aspirateur ménager classique. Mais c’est toujours une mauvaise idée, car ce type de machine n’est pas adapté à cet usage. Les micro-poussières risquent d’obstruer rapidement les filtres et la turbine d’aspiration. D’ailleurs, cela peut entraîner une surcharge, voire un dysfonctionnement du moteur. Ainsi, il convient d’employer un aspirateur à cendres qui fonctionne sans soulever la poussière. Ce modèle est plus efficace grâce à son filtre spécialement étudié pour retenir les particules aériennes les plus fines.

Comment utiliser ce type d’aspirateur ?

Pour la sécurité de l’usager, il vaut mieux nettoyer un poêle à pellets ou à bois totalement refroidi. On peut vérifier à l’aide d’un tisonnier qu’il ne reste aucune braise dans le foyer. Après cette vérification minutieuse, il convient de vider le creuset et le bac à cendres s’il y en a. Ensuite, on peut commencer à aspirer les cendres. Les résidus aspirés seront acheminés vers le réservoir de l’aspirateur. Il est conseillé de nettoyer régulièrement le filtre afin de prévenir son obstruction. Il est à préciser que ce type d’aspirateur est aussi performant pour nettoyer des cuisinières à bois, des braseros ou des barbecues au charbon de bois.

Quels sont les critères de choix de cette machine ?

Lors du choix d’un aspirateur à cendres, on doit vérifier tout d’abord le type de filtre proposé. Ce dispositif doit être capable d’empêcher les micro-poussières de pénétrer dans le moteur de la machine. Le second critère à examiner est la puissance de l’appareil. L’idéal est de privilégier une puissance supérieure à 1 000 W garantissant une aspiration rapide et efficace des poussières. La contenance du réservoir peut aussi influencer le choix des utilisateurs. Évidemment, une grande cuve peut contenir une quantité importante de résidus. Enfin, il faut se renseigner sur la longueur et le diamètre du flexible afin d’assurer un bon confort d’utilisation.

Pourquoi choisir le modèle Bikain DI1200INOX ?

Pour les utilisateurs en quête d’un aspirateur à cendres au meilleur rapport qualité/prix, ce modèle est intéressant. Avec une puissance de 1 200 W, cette machine dispose d’un filtre à cartouche efficace (fournie avec une housse de protection). Il est également équipé d’une cuve en acier d’une capacité de 20 L. Sa cuve en acier inoxydable résiste à la rouille, aux températures élevées et à l’usure. Son flexible mesure 1 m de long et 35 mm de diamètre, ce qui permet à son usager d’atteindre aisément les zones difficiles d’accès dans le foyer. Ce modèle Bikain DI1200INOX est noté 4,3/5 sur plus de 1362 évaluations. Il est disponible sur amazon.fr à seulement 53,61 €.