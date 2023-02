Poêle à granulés : l’invention d’un pellet anti goudron écologique pour entretenir les équipements de chauffage

Au fil des utilisations de l’appareil de chauffage à granulés, des dépôts de goudron se forment sur la paroi intérieure du conduit d’évacuation de fumée. C’est pourquoi il est important de réaliser régulièrement une opération de ramonage durant la période de chauffe. L’idéal est d’employer des pellets de ramonage pour nettoyer facilement les chaudières et les poêles à granulés de bois. Nous vous proposons notamment de découvrir les pellets anti goudron KO-Feu formulés entièrement à partir de matières végétales.

Pourquoi le ramonage d’un appareil de chauffage est-il crucial ?

Tout d’abord, les propriétaires d’un poêle ou d’une chaudière à granulés doivent se conformer à la réglementation en vigueur. Les règles applicables à l’entretien des appareils de chauffage sont définies par un arrêté municipal ou préfectoral. Il est possible de les consulter auprès de la mairie. En général, le règlement sanitaire départemental exige la réalisation d’un ramonage mécanique à longueur d’une à deux fois par an. En effet, cette opération permet d’éviter les risques d’incendie de cheminée et d’intoxication au monoxyde de carbone. Notons que le bistre et la suie qui s’entassent dans le conduit d’évacuation de fumée sont des matières inflammables. En effet, ils libèrent du monoxyde de carbone, un gaz dangereux, inodore et invisible. Au-delà de cette question de sécurité, un nettoyage adéquat du conduit augmentera le rendement calorifique de l’appareil.

Comment ramoner efficacement un poêle ou une chaudière à granulés ?

Les propriétaires d’un poêle ou d’une chaudière à granulés sont tenus de faire appel à un professionnel pour réaliser le ramonage mécanique. Le nettoyage du conduit d’évacuation de fumée fait partie des opérations obligatoires lors de cet entretien annuel ou semestriel. Pour cela, il convient d’utiliser des pellets anti goudron, capables d’éliminer le bistre et la suie par action catalytique. En se consumant, ces granulés libèrent des actifs qui assèchent et détériorent les résidus accumulés sur la paroi du conduit. Le reste des résidus friables se décolle ainsi facilement. Il est bon de préciser que ce produit est également adapté pour les entretiens réguliers du poêle ou de la chaudière. Un ramonage hebdomadaire permet, par exemple, de maintenir une meilleure performance de chauffe tout au long de la saison.

Comment utiliser des pellets anti goudron KO-Feu ?

Ces granulés de ramonage catalytique sont dédiés spécifiquement au nettoyage des poêles ou des chaudières. Le respect du mode d’emploi de ce produit d’entretien est de mise afin d’obtenir un résultat optimal. Une dosette spéciale est disponible à l’intérieur du pot de pellets anti goudron KO-Feu. Pour un usage hebdomadaire, il faut ainsi verser deux doses au-dessus des granulés de chauffage. Mais avant d’allumer le poêle, il est conseillé de mettre de l’huile dans le moteur de vis sans fin. Cela améliorera davantage l’efficacité du système après le ramonage catalytique.

Les plus des pellets anti goudron KO-Feu

Les pellets de ramonage KO-Feu sont économiques. En effet, un pot de ce produit d’entretien (800 g) est suffisant pour nettoyer le poêle ou la chaudière tout au long de la période de chauffe. Ces granulés spéciaux sont formulés à 100 % à base d’ingrédients végétaux et naturels. Inodores et non explosifs, ils ne contiennent aucun produit chimique. Leur usage est donc sans risque pour la santé et la sécurité des occupants d’un logement. Fabriqués en France, ces pellets anti goudron sont écologiques. Ce produit de ramonage catalytique est disponible à 13,89 € sur amazon.fr.