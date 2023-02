Pellets : l’invention de cet accessoire permet de tamiser et d’alimenter les poêles à granulés simultanément

Même si verser en une seule fois un sac entier de pellets dans le réservoir du poêle semble plus rapide, on doit tenir compte des conséquences de cette méthode sur la performance de l’appareil de chauffage. En effet, la poussière de ce combustible fait partie des éléments qui peuvent nuire au bon fonctionnement d’un poêle. C’est pourquoi il vaut mieux recharger le réservoir à l’aide d’un dispositif équipé d’un système de tamis efficace. Nous vous convions notamment à découvrir cette pelle à pellets Jura Montania XL de la marque EDA.

Quelles sont les particularités de cette pelle à pellets ?

Avec sa capacité de 3 l, ce modèle de pelle peut contenir jusqu’à 1,5 kg de granulés de bois. Grâce à sa poignée ergonomique et robuste, le remplissage du réservoir d’un poêle peut s’effectuer efficacement et sans effort. En plus, la forme un peu évasée de sa partie haute facilite la collecte des pellets dans le sac. Côté esthétique, le concepteur a bien soigné le design de cette pelle de couleur noire. Il est à préciser que cet accessoire est écologique et responsable. Il est fabriqué entièrement à partir de matière plastique recyclée, solide et résistante à l’usure. C’est d’ailleurs un produit breveté de conception et de fabrication française.

Comment fonctionne le système de tamis intégré à cette pelle ?

La pelle Jura Montania XL est plus qu’un simple accessoire qui sert à recharger le réservoir d’un poêle. Ce dispositif est presque incontournable pour maintenir un bon rendement calorifique, hiver après hiver. Pourquoi ? Il intègre un système de filtration de poussière breveté. Son fonctionnement est simple. La poussière de pellets descend dans le fond du récipient et passe ensuite par le tamis. Lorsque son utilisateur déverse le combustible dans le poêle, la sciure reste piégée dans la case prévue à cet usage. Ce petit réservoir à poussière comporte une fenêtre qui facilite son nettoyage.

Pourquoi est-il important de tamiser les pellets de bois ?

Si les granulés de bois ne sont pas tamisés, la poussière qu’ils produisent peut causer le dysfonctionnement du poêle. Celle-ci peut s’infiltrer dans le mécanisme de l’appareil, pouvant ainsi endommager la pièce de combustion. Le noircissement de la vitre doit notamment alerter les usagers de la présence d’une défaillance. De plus, la poussière de pellets favorise l’accumulation des cendres qui risquent d’obstruer le creuset. Afin d’éviter tous ces désagréments, il est vivement recommandé de tamiser les granulés avant de les utiliser. C’est un simple geste qui permet de jouir d’une meilleure performance de chauffe tout au long de la saison froide.

Les autres mesures recommandées pour entretenir un poêle ?

En plus du tamisage des pellets de bois, on peut améliorer davantage le rendement d’un poêle en effectuant certaines opérations d’entretien hebdomadaire :

laver la vitre avec une éponge humide et savonneuse ;

nettoyer le creuset à l’aide d’un aspirateur spécial ;

vider le cendrier et nettoyer le réservoir du poêle.

Il est également important de choisir des granulés de bois de qualité (secs et moins poussiéreux). Pour cela, il faut vérifier leur taux de fines et leur taux d’humidité. Plus ces deux taux sont réduits, plus les risques d’encrassement et de surconsommation sont faibles. Les experts conseillent particulièrement d’utiliser un combustible avec un taux d’humidité inférieur à 10 %. Quoi qu’il en soit, l’usage d’une pelle à pellets avec un tamis intégré est toujours préconisé. Le modèle Jura Montania XL est disponible à seulement 7,71 € sur Amazon.