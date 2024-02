Comment enlever la poussière des granulés de bois (pellets) ?

Les pellets de bois ont encore eu beaucoup de succès cette année, et les prix se sont enfin stabilisés. Et, même si les Français préfèrent les buches (89 %) aux granulés de bois (10 %) selon l’ADEME, il y a près de 3 millions de foyers qui utilisent ces petits pellets de bois. Les pellets de bois sont de petits cylindres de 6 mm de long, fabriqués à partir de copeaux, ou de sciure de bois compressés. Mais, ils ont un petit défaut : celui d’être fragiles. En effet, la matière dans laquelle ils sont conçus, fait, que lorsqu’ils s’entrechoquent, ils produisent de la poussière. Cette dernière est néfaste au bon fonctionnement de votre poêle, et peut aussi encrasser votre conduit. Il faut donc tamiser ou dépoussiérer les pellets de bois avant de les faire brûler. Mais, pourquoi est-ce important ? Et, quelles sont les astuces pour tamiser vos pellets ? On va tout vous expliquer.

Pourquoi le tamisage des pellets est une étape importante ?

Comme nous venons de vous l’expliquer, le tamisage est une étape capitale lorsque vous utilisez des pellets de bois. Brûler des pellets criblés de poussière, est vraiment une mauvaise idée. En effet, la poussière, volatile, peut s’infiltrer dans le mécanisme du poêle, entraînant une accumulation qui nuira à son rendement. Le tamisage régulier des pellets permet d’éliminer cette poussière, prévenant ainsi l’obstruction de la chambre de combustion et le dysfonctionnement des composants internes tels que la vis sans fin. De plus, cela évite les surémissions de fumées, et prolonge la durée de vie de votre poêle.

Quelques astuces pour un tamisage des pellets efficace

Il existe de nombreuses manières de tamiser vos pellets, et certaines ne demandent pas un énorme investissement. Vous pouvez, par exemple, utiliser un seau perforé avec de petits trous de moins de 6 mm sur le fond. En le remplissant de pellet, puis, en le secouant légèrement au-dessus d’un contenant, vous observerez la poussière tomber du premier seau. Vous pouvez aussi les tamiser avec un grillage très fin, un collant bien tendu, ou un vieux rideau, par exemple. Enfin, certains seaux à pellets disposent d’un double-fond muni d’une grille qui laissera passer la poussière dans un bac récupérateur. Cette dernière solution est peut-être la plus onéreuse, et par ailleurs la moins contraignante. Un dernier conseil ? Lors du transport ou du transvasement de vos pellets, évitez de les choquer et de les manipuler trop brutalement, vous ne feriez qu’augmenter leur taux de poussière.

Et, l’entretien du poêle à pellets, comment le réaliser ?

Pour maintenir le bon état de fonctionnement du poêle à granulés, diverses tâches d’entretien sont essentielles. Concernant le nettoyage de la vitre, il suffit généralement d’utiliser un simple chiffon microfibre avec de l’eau chaude. Vous pouvez aussi mélanger des cendres avec de l’eau afin de former une pâte homogène, puis l’étaler sur la vitre, et frotter avec un chiffon doux. L’entretien régulier du mécanisme de votre poêle à pellets est également essentiel. Pour ce faire, il faut fréquemment entretenir le mécanisme et les pièces mobiles comme la vis sans fin, le ventilateur et le moteur.

Enfin, n’omettez pas de vider régulièrement le tiroir à cendre, cela permettrait au foyer de rester aéré et évitera les odeurs désagréables qui pourraient émaner de ce réservoir. Que pensez-vous de ces astuces ? En connaissez-vous d’autres pour tamiser vos pellets de bois ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .