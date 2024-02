RUECAB, un réservoir et seau à pellet intégrant un ingénieux système de tamisage à granulés de bois

Les pellets de bois sont au centre de nombreuses discussions depuis l’année 2022… L’augmentation astronomique de leurs prix, à la fin de cette même année, a incité les autorités à créer de nouvelles filières de pellets. L’ADEME propose même des aides à celles et ceux qui souhaitent se lancer dans cette filière ! Le pellet est fabriqué à partir de résidus de bois (copeaux, sciure) et vendu en sac, ou en vrac. Quel que soit le mode de livraison choisi, l’idéal est quand même que les pellets se trouvent près du poêle, et, de préférence, dans un contenant plus esthétique qu’un sac plastique ! Nous vous proposons de découvrir le seau à pellets RUECAB qui a l’ingéniosité de proposer un tiroir récupérateur de poussière. Le seau RUECAB est vendu au prix de 87,94 €, nous allons vous expliquer son importance pour économiser vos pellets de bois. C’est parti !

Présentation du seau à pellets RUECAB

Le seau à granulés RUECAB, modèle Antares, se présente comme un allié indispensable pour conserver vos pellets près de votre poêle, tout au long de l’hiver. Avec une capacité de 18 litres, des dimensions de 58 cm de haut et de 22 cm de large, il ne pèse que 2,5 kg, et se glissera facilement près du foyer. De plus, il se dote d’un tiroir récupérateur de poussière, qui permet de tamiser les pellets de bois au fur et à mesure du remplissage. Enfin, pour faciliter le déplacement du seau, il s’équipe d’une poignée en bois et acier allié. Design et moderne, il s’intègrera aisément dans tous les intérieurs, apportant une touche déco supplémentaire.

Quelle est l’importance de tamiser les pellets de bois ?

Les pellets sont de petits « morceaux de bois » cylindriques de 6 mm en général, fabriqués à partir de sciure ou de copeaux, et liés par de la sève, ou par un liant. Pour obtenir les certifications françaises ou européennes de qualité, les pellets de bois se doivent d’être bien secs. Et, lorsqu’ils voyagent, en sacs ou en vrac, ceux-ci s’entrechoquent et s’effritent, provoquant de la poussière de bois. Or, cette poussière, si vous ne tamisez pas vos pellets, va encrasser votre poêle, et ralentir la combustion des pellets de bois. Le tamisage est une étape importante pour obtenir une bonne combustion, et économiser votre stock de pellets. Mais, ce peut aussi être une étape pénible à réaliser à la main, le tiroir récupérateur de poussière du seau RUECAB vous évitera donc trop de manipulation.

Et, pour le stockage, comment ça se passe ?

Pour conserver la qualité de vos pellets, il est important de les stocker, à l’abri de la pluie, et de l’humidité, évidemment. Cependant, il faut également qu’ils puissent « respirer » si l’on peut le dire ainsi. C’est pourquoi un abri de jardin, un garage, ou une dépendance non chauffée, mais aérée, seront parfaits pour le stockage. De plus, il faut les entreposer surélevés du sol, soit sur la palette de livraison, soit sur des cartons, par exemple. L’idée étant qu’ils ne soient jamais posés à même le sol, cela risquerait de rendre inutilisables, les sacs qui se trouvent sous les autres. Petit rappel du prix du seau à pellets RUECAB : 87,94 € sur Amazon. Et, vous, comment stockez-vous vos pellets de bois ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

