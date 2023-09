Pellets : votre stock de granulés de bois de l’hiver dernier est-il encore utilisable ?

L’année dernière, alors que la chasse aux pellets de bois faisait rage en France, vous aviez vu le coup venir et commandé plus de stocks qu’à l’accoutumée ! Cette année, tandis que la course aux pellets à prix raisonnable à moins de 5 € le sac de 15 kg a repris de plus belle, vous êtes parmi ceux qui ont encore des pellets de l’année dernière. La question étant maintenant de savoir si vous allez encore pouvoir les utiliser ou si vous allez devoir les jeter ! Et cela va dépendre de la manière dont vous les aurez conservés tout au long de l’année, ainsi que de leur taux d’humidité. On vous explique comment conserver les pellets de bois, d’une année sur l’autre. C’est parti !

Comment stocker vos pellets pour l’année prochaine ?

Comme chacun le sait, les granulés de bois sont fabriqués avec des résidus de scieries ou du bois issus de forêts gérées durablement. Le bois est un matériau vivant, donc les variations de température et le taux d’humidité jouent sur sa qualité. Les pellets de bois doivent toujours être conservés dans un endroit frais et sec, ainsi que bien aérés. L’idéal étant de les stocker dans leurs sacs d’origine et d’entreposer lesdits sacs sur des palettes de bois. Les palettes non consignées, donc non colorées, sont la meilleure solution pour conserver vos pellets de bois. Si vous ne disposez pas de palettes, il est possible de les entreposer sur du carton, à condition que ce dernier reste, lui aussi, parfaitement sec.

Quelle est la durabilité des granulés de bois ?

Bonne nouvelle : les granulés de bois peuvent être stockés pendant de longues périodes sans se dégrader, à condition qu’ils soient conservés dans des conditions optimales. Composés de sciure de bois comprimée, ils sont cependant sensibles à l’humidité. Les pellets de bois n’ont aucune date limite d’utilisation. Parfaitement conservés, vous pourrez les utiliser des années plus tard ! Néanmoins, pour éviter de perdre votre stock, en cas de mauvais stockage, il est conseillé d’utiliser les pellets de l’année. Attention. Si vos pellets présentent, à l’achat, un taux d’humidité de 10 % ou supérieur, il sera très difficile de les conserver. Il vaut mieux opter pour un taux d’humidité, à l’achat, autour de 6 %.

Comment savoir si vos granulés de bois sont encore utilisables ?

Lorsque vous ouvrez un sac de l’an dernier, les pellets doivent toujours être secs. En d’autres termes, si les pellets sont collés entre eux dans votre sac, c’est que le taux d’humidité sera trop élevé. Il ne faut donc pas les utiliser au risque d’encrasser votre poêle et de ne pas avoir un rendu de chaleur optimal. Les pellets doivent être cassants, si vous les prenez entre les doigts, s’ils s’écrasent, c’est aussi parce qu’ils sont trop humides.

Si, à l’inverse, ils sont trop secs, ils se consumeront très vite, et votre stock fondra comme neige au soleil. Vous pouvez aussi utiliser un hygromètre pour mesurer le taux d’humidité de votre stock de pellets. Vous trouverez ce petit appareil pour moins de 50 € sur Amazon (35,86 €), Leroy Merlin (29,90 €) ou Castorama (41,90 €) par exemple. Vous cherchez un vendeur de pellets de bois ? Retrouvez notre annuaire complet, avec tous les vendeurs de France, classés par département.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales