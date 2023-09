Granulés de bois : le sac de 15 kg de pellets Woodstock est à seulement 4,99 €, un prix rarement aussi bas !

Une promotion exceptionnelle chez Leroy Merlin va, à coup sûr, vous faire sortir votre carte bancaire dès la lecture de notre article. Nous avons déniché une promotion sur les pellets de bois, et elle est plutôt intéressante. Cependant, vous avez seulement jusqu’à ce soir minuit pour passer commande, après, il sera trop tard ! La livraison peut être réalisée chez vous, et le retrait est possible dans certains magasins, mais rares seront les magasins de France, à avoir des stocks disponibles. Le plus judicieux est donc de passer commande en ligne ! Cette promotion se fait uniquement le 15 septembre sur les sacs de pellets de la marque Woodstock vendu seulement 4,99 €* le sac de 15 kilos. Il se peut qu’il n’y en ait pas pour tout le monde ! Faites chauffer la carte bleue !

Présentation des pellets Woodstock

Le granulé Woodstock bois est l’un des meilleurs en la matière sur le marché actuel. Conçu à partir de la valorisation des sous-produits de scieries et approvisionné en bois issu de forêts gérées durablement, ce produit écologique est fabriqué dans des installations de pointe. Il garantit une performance de chauffe et un rendement exceptionnel, avec un PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) d’environ 5 kWh.kg-1. De plus, sa qualité Premium, certifiée NF et DINplus, est rigoureusement contrôlée en continu sur les sites de production et soumise à des tests mensuels par le laboratoire CERIC. En optant pour ce produit, vous vous assurez de chauffer efficacement tout en préservant l’environnement de manière responsable à 100 %.

Toutes les caractéristiques des pellets de bois Woodstock

Les granulés de bois de la marque Woodstock se distinguent par leur taux d’humidité de seulement 8 %. Ils sont idéalement conservés au sec à l’intérieur, garantissant ainsi leur qualité et leur efficacité. Fabriqués à partir de bois comme matière première principale, ces granulés présentent un faible taux de production de cendre, soit seulement 0,5 %. Le conditionnement pour cette offre exceptionnelle est bien de 15 kilos par sac, ce qui en fait un prix défiant toute concurrence, à l’instant où nous écrivons ces lignes. C’est aussi le prix le plus bas jamais enregistré depuis le début de la « crise du pellet ».

Que faut-il savoir sur l’offre en cours ?

Attention, le prix de 4,99 € le sac de 15 kilos peut ne pas être disponible dans tous les magasins de l’enseigne. Nous avons testé avec le magasin de Cesson (77), où le prix est de 4,99 € avec un retrait en magasin le 26 septembre, ou une livraison à domicile dès le 16 septembre avec 8,90 € de frais de port. Nous avons également effectué le test avec le magasin de Tassin Demi-Lune (69), Béthune (62), Marseille (13), Clermont-Ferrand, où il est au même prix. En revanche, sur les magasins de Tours (37), Rennes (35) il est au prix de 6,90 €.

Pensez donc à changer de magasin avant de passer commande et faites-vous livrer à domicile, les 8,90 € de frais de port seront très vite absorbés par les économies que vous allez réaliser. Le prix actuel est normalement de 7,50, soit 750 pour 100 sacs, et aujourd’hui seulement, les 100 sacs vous reviendront à 499 € + 8,90 € de frais de port, soit 507,90 €. Il n’y a pas photos comme on dit.