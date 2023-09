Le prix des pellets de bois Woodpecker chutent aussi chez Brico Dépôt (4,99 € les 15 kg), mais pour une durée limitée

Trouver des pellets de bois au meilleur prix sera-t-il le « sport national » en cette fin 2023 ? S’il se faisait plutôt discret avant l’année dernière, il est aujourd’hui plus que présent sur tous les réseaux sociaux. Reconnaissons que ces pellets ont connu, l’an dernier, une telle augmentation que la chasse aux prix bas est devenue légion. Et grâce à notre bon plan, vous allez réellement économiser ! L’enseigne Brico Dépôt fracasse les prix sur les sacs de pellets de bois de la marque Woodpecker ! En effet, après la grosse promotion chez Leroy Merlin, c’est le sac de 15 kg qui est proposé au prix de 4,99 €, mais seulement jusqu’au 5 octobre 2023. Attention, ce prix diffère sûrement en fonction du dépôt choisi. Présentation.

Présentation des granulés de bois Woodpecker

Les granulés de bois de marque Woodpecker, conditionnés en sacs de 15 kg, offrent une solution de qualité pour les propriétaires de poêles à granulés ou de chaudières. Avec un pouvoir calorifique inférieur de ≥ 4,6 kWh/kg, un taux d’humidité limité à ≤ 10 %, un faible taux de cendre de ≤ 0,7 %, une longueur comprise de 3,15 à 40 mm et un diamètre de 6 mm, ces granulés répondent à des normes rigoureuses en matière de qualité (ENPlus A1). De plus, leur durabilité mécanique supérieure de ≥ 98 % garantit une combustion efficace. Cependant, il est essentiel de les stocker à l’abri de l’humidité, sous abri surélevé et dans un endroit ventilé pour préserver leur qualité. Ces granulés de bois offrent ainsi une option de chauffage écologique et performante pour les foyers équipés de poêles à granulés ou de chaudières.

Le pellet de bois, qu’est-ce que c’est exactement ?

Le pellet de bois a été inventé par Jerry Whitfield, ingénieur chez Boeing, en 1983 et depuis, il n’a cessé d’envahir le monde ! Le terme « pellet » est synonyme de granulé de bois, un type de combustible fabriqué à partir de petits morceaux de bois et de sciure comprimés sans l’ajout de produits chimiques. Les granulés de bois ont une forme cylindrique avec une hauteur moyenne d’environ deux centimètres et un diamètre qui varie généralement de 6 à 8 mm.

Ils se distinguent par leur capacité à brûler de manière efficace tout en générant une quantité réduite de cendres. On peut se procurer ces granulés sous forme de sacs ou opter pour une livraison en vrac effectuée par un camion souffleur.

Comment économiser sur vos pellets de bois ?

Outre le nettoyage fréquent de votre poêle à pellets et le réglage à 19 °C pour la température, il existe un moyen simple de gagner quelques degrés. En installant un petit ventilateur de poêle, qui fonctionne sans électricité, ni batterie, mais grâce à l’effet Peltier, vous allez pouvoir gagner quelques degrés supplémentaires. Le ventilateur de poêle avait connu un succès fou l’an dernier, et cela pourrait se réitérer cette année. Il s’installe en quelques minutes sur le conduit ou directement sur le poêle et permet de rediriger la chaleur vers le centre de la pièce. Ce n’est pas une baguette magique, mais pour un prix dérisoire, vous pouvez toujours tenter l’expérience. Et comme chez nous, cela fonctionne aussi pour les poêles à bois et les inserts. Retrouvez notre test complet sur le ventilateur de poêle.

