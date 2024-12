Des pellets de marc de café, une alternative écologique et performante aux granulés de bois ?

Le café, c’est assurément mon péché mignon ! Et, je pourrai même dire que c’est ma « drogue », car j’en bois de 5 à 8 tasses par jour. Je suis consciente que c’est un peu trop, car l’Agence Européenne pour la Sécurité des Aliments (EFSA) recommande de ne pas dépasser 400 mg de caféine par jour pour un adulte en bonne santé, soit l’équivalent de trois tasses de café par jour. Je ne bois pas d’alcool, mais je bois du café, c’est ainsi et advienne que pourra ! Le café que je prends en grain, produit des petits ronds de marc que je laisse sécher et que j’utilise ensuite comme allume-feu dans mon poêle à bois. Eh oui, le marc de café, matière naturelle, est un excellent combustible, au point d’être transformé en pellets de bois, par Sustainable Resources Group et leur produit JavaFlame™. Découverte de cet étonnant combustible, qui se popularise depuis quelques années.

Le marc de café, un déchet qui vaut de l’or !

Depuis la nuit des temps, nous buvons du café, ou du moins depuis qu’un berger éthiopien a observé le comportement de ses chèvres qui avaient ingéré une graine alors inconnue. Le berger a ainsi récupéré ces graines de caféier pour les mélanger à de l’eau et créer une boisson énergisante, bien lui en a pris ! Néanmoins, le marc de café a très longtemps été considéré comme un déchet, et peu utilisé. Aujourd’hui, il s’impose progressivement comme une ressource renouvelable prometteuse pour le chauffage. Parmi les entreprises qui misent tout sur le marc de café, on peut citer Sustainable Resources Group et ses pellets JavaFlame, mais également l’entreprise française Smart & Green et ses allume-feux au marc de café.

Comparatif entre les pellets de bois, et les pellets de marc de café

Les pellets de marc de café surpassent les granulés de bois dans plusieurs domaines. Ainsi, et selon le fabricant, les pellets JavaFlame™ procurent 35 % de chaleur supplémentaire par rapport aux pellets de bois dur tout en générant 80 % de cendres en moins. De plus, les pellets de marc de café sont fabriqués à partir de déchets, ils réduisent donc l’impact environnemental et participent à la préservation des ressources forestières. On estime à 19 000 tonnes, la quantité de marc de café produite par jour sur la Terre, il y a de quoi fabriquer des pellets ! Enfin, la compatibilité avec la plupart des poêles existants, fait des pellets de marc de café, une solution pratique pour le chauffage domestique. D’ailleurs, comme je vous l’expliquais dans cet article, il est possible de les fabriquer soi-même avec un peu de temps et de patience !

Puis-je brûler des pellets de marc de café dans mon poêle à granulés ?

Les pellets fabriqués à partir de marc de café peuvent être employés dans un poêle à pellets conçu pour le bois, sous réserve de certaines précautions afin d’assurer leur compatibilité et d’optimiser leur performance. Ces pellets, comme les JavaFlame™, sont généralement adaptés à la majorité des poêles et des chaudières fonctionnant avec des combustibles biomasse. Pour les utiliser, vous devrez donc vous assurer que votre poêle est mentionné comme étant un poêle « polycombustible ». Si cette mention n’apparaît pas, contactez votre fabricant afin de vous en assurer.

De plus, si votre poêle est compatible, il faudra probablement procéder à un petit réglage de ce dernier, en ajustant les paramètres de combustion, comme le débit d’air. Si vous voulez en savoir plus sur le pellet en général je vous invite à consulter cette étude. Alors, face aux nombreux avantages des pellets de marc de café, seriez-vous prêts à passer à cette alternative écologique et performante pour chauffer votre foyer ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .