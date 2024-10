Je teste le radiateur d’appoint Duux Threesixty 2, la solution idéale avant la remise en route du chauffage ?

L’automne est arrivé, et avec lui, les premières fraîcheurs. Comme chaque année, je me retrouve face à un dilemme : impossible de remettre le chauffage avant le 15 octobre dans mon immeuble collectif. Le froid commence à se faire sentir, surtout le matin et en fin de soirée, mais je n’ai pas le choix, il faudra patienter. Alors, lorsque la marque Duux m’a proposé de tester un petit radiateur d’appoint, je n’ai pas pu refuser, bien au contraire. J’ai donc reçu leur dernier modèle, un drôle de petit radiateur, le Duux Threesixty 2, design et très compact, j’ai été assez impressionnée par sa puissance et son efficacité. Je suis consciente qu’il est électrique et que je le ressentirai sur ma facture, mais j’ai privilégié mon confort, aux économies, pour une fois. Avec un petit prix de 99,99 € seulement, il a sauvé mon début d’automne, et je pense qu’il rendra mon hiver plus confortable. Voici mon retour d’expérience.

Mes premières impressions sur le radiateur Duux Threesixty 2

Comme toujours, lorsque je réalise un test produit, je m’attache d’abord au déballage. Ainsi, à la réception du colis, je m’attendais à un radiateur beaucoup plus lourd, un vrai poids plume ce Threesixty 2. Remarquez, cela m’arrange, j’ai deux étages à grimper pour arriver chez moi. Le radiateur est arrivé parfaitement emballé et protégé. À l’intérieur, pas de superflu : le radiateur à brancher, et la notice d’utilisation. Enfin, en termes de design, je le compare plutôt à une lampe de salon qu’à un radiateur. Il est cylindrique et j’apprends sur l’emballage, qu’il chauffe par le haut, à 360 ° C, un avantage comparé aux radiateurs classiques qui chauffent finalement face à eux. Entrons maintenant dans les détails plus techniques.

Les premiers essais du radiateur Duux Threesixty 2

Tout d’abord, ce qui m’a immédiatement frappé, c’est la puissance de cet appareil compact. Avec ses 1800W, il chauffe vraiment rapidement. J’ai un séjour d’environ 25 m² et en quelques minutes seulement, le Duux Threesixty 2 réussit à rendre l’atmosphère bien plus agréable. De plus, il dispose d’un mode « boost » qui promet de chauffer l’espace deux fois plus vite. Ainsi, je peux vous certifier que c’est véridique. Alors, je rentre à 20 h 10 du travail, et mon radiateur est programmé pour se déclencher à 20 h. Dès que je franchis la porte, je sens la chaleur immédiatement avec une température programmée à 23 °C. Ce mode est également très pratique, pour les matins très froids, ou après une journée à l’extérieur, quand je veux vite retrouver une sensation de chaleur. Je l’utilise néanmoins assez peu, je préfère la programmation dont je vous reparlerai ensuite.

La diffusion à 360°, une innovation appréciable

Au déballage, c’est un peu ce qui m’a séduite, je dois bien le reconnaître ! Et, c’est l’un des gros avantages de ce radiateur : sa technologie 360° qui assure une diffusion uniforme de la chaleur dans toute la pièce. Que je sois assise sur le canapé ou debout dans la cuisine, la chaleur me parvient de manière homogène. Il dispose de trois réglages de chaleur et de deux modes de ventilation (ECO et BOOST), ce qui permet de contrôler parfaitement la température en fonction de mes besoins. J’apprécie beaucoup cette flexibilité, surtout le mode ECO qui permet de chauffer efficacement tout en consommant moins d’énergie. Ainsi, je l’ai installé sur une petite table, en hauteur, relativement centré dans ma pièce, ce qui permet une meilleure diffusion de la chaleur.

Petit focus sur son design et son encombrement

Côté design, le Duux Threesixty 2 a su me séduire. Sa forme en tour et son coloris noir s’intègrent parfaitement dans mon salon, sans dénaturer la décoration. Pour information, il est également disponible en coloris gris ou blanc. De plus, avec ses dimensions compactes (21,5 × 21,5 × 29,5 cm), il ne prend pas beaucoup de place, un vrai atout dans les petits espaces comme le mien. Son poids léger (2,25 kg) permet de le déplacer facilement d’une pièce à l’autre, ce que je fais régulièrement pour réchauffer ma chambre le soir. Je vous avais dit être étonnée par son poids, et il se révèle être un véritable atout, puisque je peux l’installer partout où je suis en attendant que mon chauffage collectif reprenne du service !

La programmation du radiateur Duux Threesixty 2 et son côté silencieux !

Le silence est un critère très important pour moi, surtout lorsque je travaille ou regarde la télévision, le seul cliquetis d’une pendule peut me déconcentrer. Alors, c’est un critère auquel j’attache beaucoup d’importance : le silence. Le Duux Threesixty 2 se révèle être très discret, même en mode boost. Je ne l’entends pas, même lorsqu’il se déclenche pour remettre la pièce à température. Et, en plus d’être silencieux, il est également programmable. Je peux le configurer pour qu’il s’éteigne après un certain temps ou même le contrôler depuis mon smartphone grâce à l’application. C’est un vrai luxe que je ne pensais pas si pratique, mais finalement, il est génial de pouvoir ajuster la température sans avoir à bouger du canapé. Mais, c’est aussi parfait pour que mon appartement soit réchauffé lorsque je rentre du travail, et cela m’évite de le laisser tourner toute la journée, car le compteur électrique et ma facture pourraient ne pas apprécier.

Une aubaine avant la remise en route du chauffage

Comme je l’ai mentionné, l’impossibilité de remettre le chauffage avant le 15 octobre est une véritable contrainte dans mon immeuble comme pour la plupart des locataires d’ailleurs. Alors que les matinées sont déjà fraîches, ce radiateur s’est révélé être une véritable aubaine. Non seulement il chauffe rapidement et efficacement, mais en plus, il permet d’éviter de me ruiner en électricité. Grâce à son mode ECO, je peux maintenir une chaleur confortable sans faire exploser ma facture, ce qui est particulièrement appréciable à cette période de l’année.

Conclusion : un investissement intelligent

En somme, je suis plus que satisfaite de ce test du radiateur Duux Threesixty 2, chauffage d’appoint céramique 360°, vendu je vous le rappelle au prix de 99,99 € seulement. C’est un appareil puissant, silencieux et facile à utiliser, qui offre un confort thermique optimal même dans les périodes où le chauffage central n’est pas encore remis en marche. Si, comme moi, vous recherchez un radiateur d’appoint économique, pratique et performant, ce modèle de Duux est définitivement un excellent choix. En plus, avec une garantie de pièces détachées sur 10 ans, c’est un investissement qui me semble vraiment intelligent pour affronter les hivers à venir. Alors ? Allez-vous vous laisser convaincre par ce radiateur : petit, mais puissant ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

