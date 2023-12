Le marc de café pour fabriquer des pellets de bois, une alternative écologique et économique pour se chauffer

Le Père Noël vous a peut-être enfin entendu et vous avez trouvé, au pied du sapin, un énorme paquet contenant la machine à café à grains de vos rêves. Vous allez connaître les joies d’un café savoureux et éliminer de votre vie les dosettes jetables et peu écologiques ! Mais qu’allez-vous faire de votre marc de café ? Le jeter à la poubelle ? Non, ce n’est pas une bonne idée, vous pouvez le verser dans votre évier, le mettre au compost ou l’utiliser pour fabriquer des bûchettes d’allumage pour votre poêle à bois. À ce sujet, le saviez-vous que le marc de café représentait une nouvelle alternative aux pellets de bois, pour votre poêle ? Cette tendance se généralise et les producteurs de pellets au marc de café ont, à priori, un bel avenir devant eux. Décryptage.

Le poêle à pellets, la grande tendance de ces dernières années

L’année 2022 fut celle où de nombreux foyers se sont rués sur les poêles à pellets de bois. Reconnaissons qu’en 2022, le sac de pellets de 15 kg était vendu aux alentours de 4 €, ce qui en faisait le combustible le moins cher du marché. Réputé pour son prix bas et pour son côté écologique, le pellet de bois a conquis le cœur et le porte-monnaie de millions de foyers. Mais c’était sans compter sur les ruptures de stocks et l’envolée des prix qui se sont produites en 2023. Différents facteurs économiques et géopolitiques ont fait flamber le prix du pellet de bois. Cette flambée des prix a donc incité les fabricants à diversifier leurs matières premières et, le marc de café, un déchet peu réutilisé, s’impose désormais comme une alternative fiable et durable.

Pourquoi le marc de café pour fabriquer des pellets ?

Nous consommons chaque année, en France, « un habitant consomme en moyenne 3,4 kg de café par an, ce qui correspond à près de 500 tasses par an », selon Statista. Et ce chiffre est une moyenne, certains peuvent largement doubler la mise, nous pouvons en témoigner. Le marc de café est donc une matière première largement disponible, qui est très peu réutilisée. Une fois séché puis compacté dans une presse à pellets classique, il possède les mêmes pouvoirs calorifiques que le bois. De plus, il a d’autres avantages, comme d’être moins cher à produire que le pellet de bois, puisque issu uniquement de déchets. Par conséquent, il permet de traiter et de réduire des déchets jusqu’alors jeté aux ordures ménagères. Enfin, le produit fini se révèle moins coûteux que le pellet de bois. Son seul défaut étant de ne pas pouvoir être utilisé dans un poêle à pellets classique. Il faut, en effet, posséder un poêle « biomasse » ou transformer le poêle à bois pour pouvoir en profiter.

Comment sont fabriqués les pellets au marc de café ?

Pour produire des pellets à partir de marc de café, la première étape consiste à sécher ce résidu. À cette fin, plusieurs entreprises optent pour le stockage du marc de café dans des cellules dédiées au processus de séchage. Une fois déshydraté, le marc de café est transformé en une fine poudre. Il suffit ensuite de le mélanger à des résidus de bois pour obtenir des pellets. Cette méthode permet de réduire l’utilisation de sciures de bois, contribuant ainsi à la préservation des ressources naturelles de notre planète. Quant à son pouvoir calorifique, « une fois transformé en pellet, le marc de café devient donc un biocombustible à fort pouvoir calorifique : supérieur à 5 000 W/tonne. À titre de comparaison, le pouvoir calorifique d’un bois résineux standard est estimé à 4 500 W/tonne », indique le site ConsoGlobe. Que pensez-vous de cette alternative au pellet de bois ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .