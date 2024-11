L’association « Les Castors » lance son groupement d’achat de pellets à un tarif imbattable

Si vous nous suivez sur NeozOne, vous avez forcément déjà entendu parler de l’association Les Castors*. Nous leur avons consacré plusieurs articles, ici, là ou encore ici. L’an dernier, leur Groupement d’achat de granulés (GAG) avait fait un véritable carton auprès des chanceux qui peuvent devenir adhérents à cette association. Avec un prix obtenu à moins de 300 € la tonne, l’affaire avait été rondement menée par les équipes de Castors ! Cette année, ils reviennent avec leur GAG avec une période de commande qui s’étendra du 15 novembre au 15 décembre… Si cela vous intéresse, ne tardez pas à devenir adhérent. Comment faire ? Et, pour quelles opportunités ? Découvrez le GAG des Castors, mais également leurs autres projets en cours. C’est parti.

Le Groupement d’Achat Granulés (GAG) 2024

Le Groupement Achat Granulés (GAG) lance sa commande d’hiver 2024. La période de commande se tiendra du 15 novembre au 15 décembre 2024, avec des livraisons programmées à partir de janvier 2025. Comme chaque année, l’association organise deux commandes groupées, permettant ainsi aux adhérents de bénéficier de granulés de bois à des tarifs avantageux. Les adhérents de huit départements (01, 26, 38, 42, 69, 71, 73, 74) peuvent par conséquent se regrouper pour acheter des granulés en vrac (à partir de trois tonnes) ou en palettes de sacs (jusqu’à deux maximum). Le choix de granulés est rigoureux, de qualité DIN+ et d’origine régionale, afin d’assurer aux membres la meilleure qualité possible. Pour participer, il suffit aux adhérents de se connecter sur le site internet du GAG. Ils y trouveront des informations complémentaires et pourront commander en ligne durant la période indiquée. Une confirmation de commande sera envoyée par e-mail, garantissant un suivi et une sécurité pour chaque adhésion. Les tarifs seront communiqués aux adhérents début décembre, pour leur permettre de finaliser leurs choix en toute transparence. Retrouvez l’ensemble des informations nécessaires sur le site Les Castors.

Rencontrer les Castors lors du Tatou Juste de Saint-Étienne

Le salon Tatou Juste de Saint-Étienne est l’occasion idéale pour découvrir des initiatives locales engagées pour un monde plus respectueux de l’environnement et des valeurs humaines. Cet événement riche et diversifié se tiendra les 23 et 24 novembre prochains à Saint-Étienne (42), et, comme chaque année, Les Castors seront présents ! Venez à leur rencontre pour échanger autour des projets des Castors, partager des idées et, pourquoi pas, leur prêter main-forte sur le stand. Retrouvez toute la programmation de Tatou Juste, le rendez-vous incontournable de la transition écologique, en suivant ce lien : https://www.tatoujuste.org/.

La prochaine visite de chantier à faire absolument

Le 16 novembre prochain, Simon et Flore vous ouvrent les portes de leur chantier à La Chapelle-du-Châtelard (01) pour découvrir leur projet de maison en ossature bois avec isolation en paille et enduits intérieurs en terre. La maison repose sur une dalle en béton, isolée avec du misapor (verre cellulaire recyclé). L’ossature en bois provient des forêts du Haut Beaujolais et a été construite par le père et le parrain de Flore, tous deux charpentiers. Le projet est toujours en cours et de nombreuses étapes restent à venir : finition des enduits, installation des cloisons, phytoépuration, pose du poêle à bois et aménagements divers.

Vous pourrez rencontrer Simon et Flore autour d’un café à 10 h, suivi d’une visite guidée du chantier et d’un temps d’échange. À midi, apportez un plat pour partager un repas convivial. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur leur page Facebook Nid de Paille RIMAUD ou sur le site des Castors ici. Et vous ? Connaissez-vous déjà les Castors ? Si vous adhérez au Groupement d’Achat Granulés (GAG), parlez-nous de votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

* NeozOne soutient gratuitement l’association sans aucune contrepartie