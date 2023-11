Il est une corvée ménagère qui porte plutôt bien son nom : le nettoyage des vitres ! À moins d’être un ou une virtuose du lavage ou encore de faire appel à un professionnel, nous sommes peu nombreux à obtenir des vitres sans traces. Les traces, les ennemies jurées de toutes celles et de tous ceux qui, un jour, se décident de s’armer d’un pistolet avec du lave-glace et d’un chiffon ! Peu importe le produit, de marque ou pas, et le chiffon, de coton ou en microfibre, les traces sont tenaces. Généralement, nous préférons abandonner, car plus on les essuie, plus d’autres apparaissent. Bref, des vitres impeccables, que ce soit à la maison ou dans la voiture, c’est quasiment mission impossible. Et si vous testiez cette astuce qui laisserait les vitres sans traces, transparentes comme de l’eau claire ? Découverte.

Le vinaigre blanc, champion du nettoyage des vitres ?

Ce vinaigre blanc ménager, s’il n’existait pas, il aurait fallu l’inventer, tant il se rend utile dans tous les recoins de la maison. Pour la recette, c’est un jeu d’enfant ! Vous mélangez l’eau et le vinaigre, ensuite, vous aspergez les vitres de votre mixture. Une fois humidifiées, il faut tout de même les frotter avec une éponge propre, puis les essuyer avec un chiffon doux ! Contre toute attente, le cocktail sera encore plus miraculeux, si vous utilisez un chiffon en microfibre. Le vinaigre blanc est un peu le « superhéros » du ménage : il détartre, il dégraisse et il vient à bout des fameuses traces blanches. D’ailleurs, vous pouvez aussi utiliser votre mélange pour nettoyer les fenêtres en PVC et leur redonner un coup de jeune. Si l’odeur âcre de ce produit ne vous importune pas, voici le mélange à réaliser pour le nettoyage de vos vitres :

25 cl de vinaigre blanc ;

75 cl d’eau chaude ;

1 flacon pulvérisateur d’un litre au moins, logique implacable, nous vous l’accordons.

Quels sont les autres pouvoirs « magiques » du vinaigre blanc ?

Il est, à priori, impossible de lister la totalité des taches qu’il peut supprimer. Nous savons tous qu’il est un excellent détartrant et que vos robinets remplis de calcaire respireront un peu mieux après son passage. Idem pour la crédence de la cuisine, qui se trouvera délestée des résidus de graisse de cuisson, ou encore de la cuvette de vos toilettes, qui en ressortira immaculée. La vitre du four ne lui résistera pas non plus et vous verrez enfin votre poulet rôtir à travers !

Les petites astuces bonus : le papier journal et le Blanc de Meudon

Si, comme nous, l’odeur du vinaigre blanc vous est difficilement supportable, vous avez une autre astuce gratuite. Il y a cependant une condition à respecter : aimer lire la presse écrite qui se présente sous forme de papier journal. Car c’est de lui qu’il s’agit et ce n’est pas nouveau, nos grands-mères l’utilisaient déjà… Pas de sexisme dans nos propos, mais nos grands-pères étaient tout de même moins enclins à jouer du chiffon que nos grands-mères, il y a 30 ou 40 ans, non ?

Bref, pour la méthode avec du papier journal, il vous suffit de passer une éponge mouillée sur la vitre puis de l’essuyer avec le papier journal roulé en boule. Quant au blanc de Meudon, il est utilisé pour écrire sur les vitrines des boutiques ou pour réaliser de jolies décorations de Noël ! En mélangeant 100 g de savon de Marseille et 100 g de blanc de Meudon dans de l’eau chaude, il vous suffira d’étaler cette pâte sur vos vitres. Essuyez ensuite avec un chiffon doux et prévoyez un aspirateur, car une fois grattée, la pâte redevient de la poudre !

Une vitre à surveiller de près : la vitre du poêle !

Il est évidemment important de conserver des vitres propres sur vos fenêtres, mais la raison en est surtout esthétique et hygiénique. Des vitres sales n’ont aucune incidence sur le confort thermique, elles sont « juste » sales. En revanche, pour la vitre du poêle, ce n’est pas tout à fait la même chanson. Cette dernière se salit assez vite et devient rapidement noire de suie. La suie est une matière qui résulte de la combustion incomplète du bois. Une vitre noire peut être synonyme de plusieurs choses :

un mauvais réglage de votre poêle à bois ou à pellets ;

un foyer trop peu aéré, le feu a besoin d’air pour fonctionner ;

un conduit d’évacuation obstrué, soit à ramoner d’urgence ;

un bois de pitoyable qualité ou trop humide.

Comment éviter que la vitre du poêle à pellets noircisse ?

Laisser une vitre sale, c’est prendre le risque de la voir exploser. En effet, la suie accumulée peut provoquer une accumulation de gaz quand elle va brûler par le nouveau feu. Il peut en découler un retour de flamme et donc une explosion. Vous connaissez les raisons de l’accumulation de la suie. Pour empêcher ce phénomène, il convient donc de nettoyer régulièrement votre conduit d’évacuation et votre poêle, puis d’utiliser des pellets de bois ou du bois de chauffage de qualité.

Comment nettoyer la vitre du poêle à pellets ?

Pour nettoyer la vitre de votre poêle, plusieurs solutions s’offrent à vous en matière de produits. Vous pouvez, en effet, utiliser la solution vinaigre blanc et eau chaude que nous vous avons présentée juste au-dessus ou des produits spéciaux pour ce nettoyage, vendus dans la plupart des magasins. Il vous faudra aussi un chiffon doux et un grattoir spécial vitre, celui que vous utilisez pour votre plaque vitrocéramique conviendra parfaitement. Le nettoyage de la vitre du poêle n’est pas si différent des autres vitres.

Pour réaliser ce nettoyage, avant tout, il faut que la vitre soit parfaitement froide, cela vous évitera des brûlures et un choc thermique. Si la porte vitrée est très encrassée, il faudra alors la gratter avec l’outil adéquat, puis essuyer les résidus avec un chiffon doux. Pulvérisez ensuite le produit choisi, vinaigre blanc ou produit spécial vitre, puis frottez avec un chiffon. Essuyez la vitre jusqu’à ce qu’elle soit parfaitement sèche avant de rallumer un nouveau feu. Profitez de cette occasion pour vérifier l’étanchéité de la vitre. Enfin, maintenez un entretien régulier en nettoyant la vitre de votre poêle à pellets de manière fréquente, idéalement après chaque utilisation intensive, afin de prévenir l’accumulation excessive de saleté.

Comment savoir si votre vitre est bien étanche ?

Si vous observez votre vitre, vous apercevez, sur le pourtour de celle-ci, une sorte de tresse qui vient se plaquer sur l’entrée métallique du foyer. Ce joint est important puisqu’il assure évidemment l’étanchéité de votre poêle. Il vous protège également des retours de fumées toxiques, notamment du monoxyde de carbone, un gaz inodore et incolore, mais mortel ! Si vous détectez la moindre fuite de fumée ou odeur, ou encore si votre porte claque, il faudra penser à remplacer cet élément. Retrouvez nos conseils pour changer votre joint sur cet article consacré à celui-ci. Alors quelle sera votre astuce préférée ? Et est-ce que cela fonctionne ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .