Comment nettoyer vos fours de manière écologique, sans produits chimiques industriels et polluants ?

La saison et les températures semblent plus propices aux salades composées et aux barbecues qu’aux soirées tartiflette et donc à l’utilisation de votre four, qui ne fera qu’ajouter de la chaleur à la fournaise provoquée par les températures extérieures de ces derniers jours… Et si vous profitiez de la non-utilisation de votre four pour le nettoyer de fond en comble ? Ne vous armez pas de produits en aérosols à la mousse d’un blanc immaculé, certes très efficaces, mais pas vraiment écologiques… Voici quelques conseils pour nettoyer vos fours sans utiliser de produits toxiques. Des produits naturels, très utilisés dans les produits ménagers écologiques, et qui ne vous coûteront pas bien cher. C’est parti !

Armez-vous de vinaigre blanc et de bicarbonate de soude !

Ces deux ingrédients servent à de nombreuses choses dans la maison, et font des merveilles pour nettoyer votre four… Le vinaigre blanc est un redoutable dégraissant, et le bicarbonate de soude va désincruster les graisses collées, et traces de ratés culinaires ! Pour utiliser ce combo gagnant, c’est finalement assez simple et garanti sans odeur qui vous pique le nez quand vous nettoyez…

Vaporisez du bicarbonate de soude dilué avec de l’eau ou déjà liquide sur les parois de votre four.

Par-dessus le bicarbonate de soude, vaporisez du vinaigre blanc.

Laissez agir entre 15 et 20 minutes.

Essuyez le tout avec un chiffon sec.

Normalement, vous n’aurez pas utiliser d’éponge à récurer pour venir à bout des saletés… Ce nettoyage est à effectuer une fois par mois environ.

Et si votre four est vraiment très sale ?

Résidus de brûlés collés aux parois ? Le mélange bicarbonate de soude et vinaigre blanc vaporisé pourrait ne pas suffire… Dans ce cas, il faut utiliser les mêmes produits mais de manière un peu différente.

Fabriquez une pâte avec le bicarbonate de soude, mélangé à de l’eau.

Étalez cette pâte sur chaque tâche incrustée.

Laissez agir toute la nuit.

Essuyez le tout.

Logiquement, le bicarbonate de soude aura « mangé » les tâches les plus difficiles ! Si les tâches sont récalcitrantes et donc très incrustées, il faudra ajouter des cristaux de soude, à raison d’1/3 pour 2/3 de bicarbonate de soude et répéter l’opération précédente !

Nettoyer votre micro-onde de manière écologique ?

Pour le micro-onde, on oubliera le bicarbonate de soude, mais on conservera le vinaigre blanc…

Imbibez une éponge d’un mélange fait d’une goutte de liquide vaisselle, et de deux cuillères à soupe de vinaigre blanc (pour un bol d’eau tiède).

Passez le mélange sur les parois, rincez puis séchez.

Vous pouvez également nettoyer le plateau tournant avec du vinaigre blanc même s’il passe au lave-vaisselle, que vous lancerez évidemment sur le programme « Eco » !

Comment nettoyer les vitres de vos fours ?

Tout d’abord, il faut savoir que les vitres de four se nettoient lorsqu’elles sont froides…

Mettez votre vitre en position horizontale, sauf pour le micro-ondes, cela va de soi !

Mélangez du bicarbonate de soude et de l’eau tiède pour obtenir une pâte épaisse.

Passez cette pâte sur la vitre avec un chiffon humide.

Laissez agir pendant 15 minutes.

Retirez le surplus de pâte avec un chiffon humide ou une spatule en bois ou plastique.

Vaporisez du vinaigre blanc sur la vitre.

Laissez agir 15 minutes

Essuyez avec un chiffon doux et sec.

Une astuce pour que votre four sente bon ?

Les agrumes sont vos meilleurs alliés anti-odeurs… Citrons, oranges ou pamplemousses, c’est à vous de décider.

Coupez des restes de citron, ou d’orange que vous aurez utilisés pour un jus et enfermez les dans une papillote de papier d’aluminium (pas très écolo on vous l’accorde, mais difficile de le remplacer !);

Disposez cette papillote dans votre four chaud après votre dernière cuisson par exemple;

Laissez l’agrume quelques heures.

Et sentez la bonne odeur de frais qui se dégagera de votre four !

