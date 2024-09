Granulés de bois : vos vieux pellets sont-ils encore bons ? 3 tests simples pour le vérifier

L’an dernier, en prévision d’une éventuelle hausse des prix, vous aviez commandé des pellets de bois en quantité plus importante. Si vous aviez suivi nos conseils pour les stocker correctement, vous ne devriez pas rencontrer de problème cette année pour les utiliser. Les pellets de bois ne possèdent pas de date limite d’utilisation, si ces derniers sont parfaitement stockés et conservés. Néanmoins, si un doute quant à leur qualité s’immisce dans votre esprit, il est plus judicieux de vérifier leur intégrité. La pire ennemie des pellets étant l’humidité, vous devez absolument vous assurer qu’elle n’a pas atteint votre stock de pellets. Si vos pellets sont humides, ils encrasseront votre poêle, et leur rendement sera bien inférieur que sur des pellets parfaitement secs. Mais, comment savoir si vos pellets ont conservé leurs qualités ? Je vous explique tout immédiatement avec plusieurs tests simples à réaliser vous-mêmes. C’est parti.

Un petit rappel des caractéristiques optimales d’un pellet de bois…

Lors du choix de granulés pour votre poêle ou chaudière, plusieurs critères clés garantissent une performance optimale. La dimension doit être de 6 à 8 mm de diamètre et 2 à 3 cm de longueur pour éviter les blocages de la vis sans fin. Le taux d’humidité idéal est de 8 à 10 % pour un meilleur rendement ; un granulé collant au toucher est trop humide. La résistance mécanique des granulés doit être suffisante pour qu’ils ne se cassent pas facilement, et le taux de fines (particules inférieures à 3,15 mm) doit être inférieur à 1 % pour éviter les problèmes de combustion. Enfin, la densité du granulé, plus il est compact, plus il libère d’énergie et réduit les fines.

Test n° 1 : le test de l’eau

Cela peut paraître contradictoire, mais le test de l’eau vous indiquera si les pellets sont encore utilisables. Pour ce faire, c’est très simple : plongez une poignée de pellets de bois dans un verre d’eau. Si le pellet coule, c’est bon signe, sa densité est supérieure à celle de l’eau. En revanche, s’il flotte, c’est mauvais signe, sa densité sera inférieure aux exigences des normes qualitatives DINplus et ENplusA1.

Test n ° 2 : le test visuel et du toucher

La couleur n’est pas toujours un bon indicateur, car elle dépend des bois utilisés pour la fabrication des pellets. Néanmoins, si vous observez un changement de couleur entre l’achat et l’utilisation, et que vos pellets sont devenus plus foncés, il y a des risques qu’ils soient gorgés d’eau. Pour en avoir le cœur net, prenez quelques pellets entre vos doigts. Bien secs, vous ne parviendrez pas à les écraser ou si vous y parvenez, ils seront cassants. Humides, ils seront tendres, et vous les réduirez en poudre humide à la moindre pression. Si le résultat de la manipulation est une espèce de pâte collante, vos pellets ne sont plus utilisables !

Test n° 3 : le testeur d’humidité ou humidimètre

Eh oui, il existe un petit appareil appelé humidimètre qui vous indiquera directement le taux d’humidité de vos pellets. Pour ce faire, il suffit, comme vous le feriez avec un thermomètre de cuisine, d’insérer l’extrémité de ce dernier, dans le sac de pellets. Il vous indiquera, en quelques secondes, la teneur en humidité de chaque sac de pellets. En effet, il peut arriver que les pellets stockés sur le bas de votre palette, soient plus humides que ceux du dessus, ou ceux de l’intérieur. Et, vous ? Connaissez-vous d’autres solutions pour tester vos pellets de bois ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .