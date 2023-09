Comment savoir si vos granulés de bois ne sont pas trop humides ? L’ennemie n° 1 des pellets !

L’année dernière, vous aviez peut-être profité des derniers pellets de bois à prix raisonnables. Prévoyant ou visionnaire, vous aviez anticipé la hausse des prix, en commandant plus de stocks qu’à l’accoutumée. Alors que la saison fraîche approche à grands pas, il est temps de vérifier si vos pellets sont encore « consommables », en vous assurant notamment qu’ils ne soient pas trop humides. En effet, l’humidité est la pire ennemie de vos pellets et, par conséquent, de votre poêle à pellets. Cependant, comment savoir si vos pellets sont trop humides ? Et comment les conserver d’une année sur l’autre en évitant de perdre la totalité de votre stock ? On vous explique tout.

Comment savoir si vos pellets ne sont pas trop humides ?

Le taux d’humidité d’un sac de pellet de bois ne doit jamais dépasser 10 %, c’est la norme pour les granulés de bois. L’humidité des pellets de bois peut se repérer à l’œil nu. Par exemple, le pellet de bois ne doit jamais s’écraser entre vos doigts, il doit rester cassant. Quant aux sacs, si les pellets forment un agglomérat à l’intérieur, alors il est bon à jeter ou encore à servir de litière ou de paillage ! Si vous vous chauffez aux pellets, vous devez absolument posséder un capteur d’humidité, aussi appelé hygromètre, qui sera votre guide quant au taux d’humidité de vos pellets de bois. Par exemple, l’humidimètre Bosch sera idéal pour ces mesures. Vous pouvez le trouver sur Amazon (35,86 €*), Castorama (41,90 €*) ou Leroy Merlin (49,54 €*).

Vos pellets sont trop humides, comment réagir ?

Vous allez pouvoir récupérer vos pellets trop humides, simplement en les étalant sur une planche, dans un endroit sec et aéré. L’idéal est de pouvoir les étaler à l’intérieur de votre domicile, même si cela peut s’avérer compliqué ! Vous pouvez aussi les placer sous des lampes halogènes, pour tenter de faire redescendre le taux d’humidité. Malheureusement, si ces deux méthodes ne fonctionnent pas, vous n’aurez plus qu’à les mettre au compost !

Pourquoi ne faut-il pas utiliser des pellets trop humides ?

L’utilisation de granulés de bois présentant un taux d’humidité excessif peut entraîner une série de problèmes préoccupants pour votre système de chauffage. Ces problèmes incluent une combustion inefficace, une accumulation de suie dans le conduit de cheminée et la formation de dépôts de calcaire qui peuvent obstruer votre appareil de chauffage. De telles accumulations peuvent provoquer des dysfonctionnements et des pannes susceptibles d’affecter considérablement l’efficacité énergétique et la longévité de votre système de chauffage. De plus, un taux d’humidité élevé peut également entraîner une augmentation des émissions polluantes, ce qui représente un impact nocif sur l’environnement. Enfin, des pellets humides auront un piètre rendement, ce qui vous amènera à en consommer plus et, par ailleurs, à prendre plus de risques pour votre installation.

Mais alors, comment stocker les pellets de bois ?

Si vous achetez vos granulés de bois en sac, ils sont généralement livrés sur palettes. Pour une conservation optimale, il est conseillé de les laisser dans leurs sacs d’origine, et sur la palette. Si vous les achetez « au sac », alors ce dernier ne devra jamais être en contact avec le sol. Vous pouvez utiliser une palette récupérée, une planche avec des tréteaux ou encore des cartons pour isoler vos sacs du sol. L’idéal est de pouvoir les stocker sous abri à bois, par exemple, et de préférence à l’intérieur d’un garage ou abri de jardin. Vous cherchez à vous fournir en pellets de bois bien secs, retrouvez notre annuaire des vendeurs de pellets classés par département.

*Les prix ont été relevés le 21 septembre 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

