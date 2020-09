Leclerc propose des masques chirurgicaux à seulement 15 centimes pièce

Le département d’Outre-Mer de la Réunion est l’un des plus touchés par l’épidémie de coronavirus. Situé dans l’Océan Indien, au large de Madagascar, il vient de passer en zone rouge. Pour que les habitants de l’île puissent avoir accès aux masques en plus grand nombre, les magasins Leclerc de l’île ont décidé de casser les prix.

Une baisse de prix hallucinante qui a fait se ruer les réunionnais sur les masques dès l’ouverture des magasins. Richard Mathilde, directeur du magasin de la Rivière des Pluies assure qu’il vend les masques quasiment au coût de revient. Il confirme aussi que les stocks sont pleins et que les commandes sont quotidiennes.

Il y a quelques semaines encore, le pack de 50 masques était vendu 25€ dans les magasins de l’enseigne. Si Leclerc casse les prix, c’est pour répondre à l’urgence sanitaire et sociale de l’île. Les nombres de cas et de clusters augmentent chaque jour à la Réunion. Mais, le port du masque devient peu à peu obligatoire dans l’espace public. Les masques sont fabriqués par deux usines situées sur l’île de la Réunion, les commandes peuvent donc être quotidiennes et arriver très vite.

Un challenge donné aux fournisseurs !

Leclerc expliquer parvenir à ces prix très bas en ayant challengé ses fournisseurs pour être au prix le plus pas possible. L’enseigne affirme également ne faire quasiment aucune marge sur les masques chirurgicaux pour pouvoir équiper le plus grand nombre. Avant la crise, le masque était vendu autour de 10 centimes pièce pour s’envoler au plus fort de l’épidémie.

Une enseigne de la grande distribution casse le prix des masques chirurgicaux #lareunion #jtrunhttps://t.co/0zpOY3Ica6 — Réunion la 1ère (@reunionla1ere) September 7, 2020

Coup de pub ou coup de pouce pour les habitants, une chose est sûre, l’annonce a fonctionné. Et Leclerc est la première enseigne à proposer des prix aussi bas. Pour rappel, les prix des masques est toujours bloqué au prix maximum de 95 centimes pièce. Ces prix ne sont pas encore arrivés en métropole mais on peut désormais trouver des masques aux alentours de 30 centimes pièce sur les sites en ligne.

Photo de couverture Drazen Zigic / Shutterstock