Cela ne peut pas vous avoir échappé ! La Covid-19 n’a pas pris de vacances et la propagation se poursuit… Elle s’accélère même dans certaines régions de France. Le conseil scientifique se montre de moins en moins confiant sur les mois à venir…

Les sages de cette instance estiment qu’une deuxième vague est « hautement probable » dès cet automne… Et ils insistent particulièrement sur « l’importance du port du masque et des mesures barrières durant cette période d’été pour se protéger et protéger son entourage, y compris chez les jeunes. » L’équilibre semble TRES fragile, et il ne tient qu’à nous de ne pas le faire basculer dans le mauvais sens.

Avec l’été, la chaleur, le port du masque s’avère contraignant ! Pourtant de plus en plus de villes françaises l’imposent à l’extérieur… Et ce n’est pas juste pour nous embêter ! Si l’on suit un tant soit peu les informations, il est aisé de constater que les cas de contaminations sont en hausse. Les dépistages aussi et donc il semble logique qu’il y ait plus de cas, puisqu’il y a plus de dépistage qu’au mois de février ! Mais ce n’est pas une raison pour abandonner les gestes barrières… Au contraire !

Se préparer maintenant pour éviter les conséquences à l’automne

Toujours d’après le conseil scientifique dans un rapport remis au gouvernement le 27 juillet dernier, il faut se préparer maintenant pour anticiper un retour du virus à l’automne.

Certains pensaient que le virus serait exterminé avec la chaleur, ce n’est pas le cas… D’autres pensaient qu’il disparaîtrait comme il était venu, ce n’est toujours pas le cas. Le virus circule toujours et de manière plus active, pour preuve les différents clusters découverts en France…

Et le public ciblé semble être les plus jeunes, pour qui le port du masque ou le lavage des mains semblent trop contraignants. Paris devrait rendre obligatoire le port du masque à l’extérieur dans certains espaces publics comme le Canal Saint Martin… Devenu selon la municipalité, un énorme cluster dû aux réunions de fin de soirée qui s’éternisent, sans précaution aucune ! Les villes du littoral ne sont pas en reste, et ferment une à une les plages la nuit !

Le Conseil Scientifique estime que la « seconde vague » est entre les mains des citoyens… A méditer !

Photo de couverture Keitma / Shutterstock