Est-il plus économique de faire la vaisselle à la main ou au lave-vaisselle ?

En décembre dernier, mon lave-vaisselle a rendu l’âme sans crier gare ! La tuile ? Non pas immédiatement ! Pensant que pour deux personnes, un lave-vaisselle n’était pas indispensable, j’ai ressorti l’éponge lavable, le liquide vaisselle et j’ai retroussé mes manches. Résultat ? Douze litres d’eau pour deux verres et deux assiettes, sans parler du temps perdu à laver, à frotter puis à rincer et à essuyer ! Je me suis crue en vacances au camping, mais à la maison. Et, le verdict fut sans appel : en trois semaines, j’ai réinvesti dans un lave-vaisselle, que j’utilise depuis en programme automatique. Ce petit retour en arrière m’a incitée à creuser la question : entre le lavage manuel et le lave-vaisselle, qui est vraiment le plus économique ?

Un duel déséquilibré côté consommation d’eau et d’énergie

Première manche : l’eau. Le lave-vaisselle l’emporte haut la main, avec en moyenne 12 litres par cycle, contre 42 litres pour un lavage manuel classique. Oui, 42 litres, soit presque trois packs de bouteilles d’eau. Et, encore, si vous êtes du genre à laisser couler l’eau comme une cascade pour laver ou pour rincer, c’est encore pire. Et, côté énergie ? Surprise : là aussi, la machine gagne. Car chauffer l’eau de l’évier, ce n’est pas neutre : il faut 2,5 kWh pour un lavage manuel, contre 1 kWh pour une machine, selon une étude relayée par TF1 Info. Bref, économiquement et écologiquement, la machine semble bien mieux armée.

Des écogestes pour ne pas ruiner les bénéfices de votre machine

Mais, attention, le lave-vaisselle ne fait pas tout tout seul, il faut lui donner un petit coup de pouce. Pour maximiser son efficacité, il vaut mieux attendre qu’il soit plein avant de lancer un cycle. Et, il faut aussi penser à utiliser le mode éco, qui consomme moins d’eau et fonctionne à plus basse température. Autre astuce : évitez de prélaver votre vaisselle sous l’eau chaude, ça annule tout le bénéfice. Sans oublier de faire tourner la machine en heures creuses pour alléger la facture (et la planète). Et, enfin, pour les plus motivés, oubliez le cycle de séchage et ouvrez la porte en fin de lavage, votre vaisselle séchera à l’air libre, comme celle que j’avais finalement laissée, posée sur la paillasse de mon évier !

Et, le lavage à la main dans tout ça ?

Le lavage manuel a-t-il encore un avenir ? Oui, dans certains cas précis. Pour les plats très sales ou les objets fragiles, la main reste reine. Je conserve le lavage à la main, pour les poêles, par exemple, ou les marmites, trop grandes pour le lave-vaisselle. Et, si vous avez très peu de vaisselle, laver à la main, intelligemment, peut être plus pertinent que de faire tourner une machine quasi vide. Mais, il faut alors ruser : une bassine pour le lavage, une autre pour le rinçage, pas d’eau chaude qui coule à flots, et surtout, ne pas surdoser le liquide vaisselle (non, ça ne lave pas mieux, ça rince juste moins bien).

Les champions de la vaisselle manuelle arrivent à consommer seulement 5 à 10 litres d’eau par session ! Et vous, vous êtes plutôt team éponge ou team programme automatique ? Mon fidèle lave-vaisselle, payé 599 €, ne se pose plus la question, lui. Il tourne, en mode éco ou en mode auto, pendant que je sirote mon café ! Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .