C’est scientifique, rincer une assiette/plat avant le lave-vaisselle est contreproductif

Je ne comprendrai jamais ceux qui rincent leur vaisselle avant de la mettre au lave-vaisselle. Ma mère, par exemple, a élevé cette pratique au rang d’art : non seulement elle rince, mais elle passe même un coup d’éponge sur la porte du lave-vaisselle. Comme si ce dernier risquait d’attraper une maladie grave s’il touchait une assiette trop sale… Pourtant, je le rappelle, ce fabuleux appareil est conçu pour nettoyer la vaisselle sale, pas déjà propre ! Mais, alors, pourquoi tant de gens continuent-ils à frotter frénétiquement leurs assiettes avant de les confier à la machine ? Spoiler : ce n’est pas seulement inutile, c’est même contreproductif !

Rincer avant de laver ? Mauvaise idée !

Soyons clairs : rincer votre vaisselle avant de la mettre au lave-vaisselle, c’est un peu comme repasser un t-shirt avant de le passer en machine à laver. Un non-sens total ! Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les détergents modernes sont conçus pour s’attaquer aux résidus alimentaires. Ils contiennent des enzymes qui adorent s’accrocher aux protéines, aux amidons et aux graisses pour les décomposer efficacement. Mais, si vous rincez vos assiettes et vos verres au préalable, ces fameuses enzymes n’ont plus rien à grignoter. Résultat : elles adhèrent mal aux surfaces, et le lavage est moins efficace. En clair, vous dépensez de l’eau pour rien, et vous diminuez même l’efficacité de votre lave-vaisselle.

Un cycle de lavage perturbé par l’excès de propreté

Si vous pensiez aider votre lave-vaisselle en lui épargnant trop de saleté, sachez que vous risquez en réalité de lui embrouiller complètement les capteurs ! La vaisselle sale, les assiettes remplies de sauce, c’est son créneau ! De plus, la plupart des modèles récents sont équipés de capteurs de turbidité, qui mesurent la transparence de l’eau pour ajuster la durée et la température du cycle. Plus l’eau est claire, plus l’appareil pense que la vaisselle est propre, et il réduit donc la durée du lavage et la chaleur de l’eau. Problème : votre vaisselle ne sera pas aussi impeccable que prévu, et vous risquez de la retrouver avec des traces suspectes malgré tous vos efforts de rinçage initial.

Faut-il tout de même enlever les gros résidus ?

Alors oui, avant que certains ne crient au scandale : ne pas rincer ne veut pas dire balancer son assiette remplie de restes de spaghettis directement dans la machine ! Il y a une différence entre « ne pas rincer » et « laisser un os de poulet au lave-vaisselle ». Les gros morceaux de nourriture peuvent, en effet, obstruer les filtres et causer des dégâts. La solution ? Enlevez simplement le surplus à la fourchette ou en secouant légèrement l’assiette au-dessus de la poubelle. Et vous ?

Personnellement, je suis de ceux qui ne rincent rien, sauf les poêles vraiment trop grasses ou les résidus de potage et de purée, qui viennent se coller sur les verres ! Alors, êtes-vous du clan des rinceurs obsessionnels ou de celui des partisans du vrai lavage ? Vous avez une anecdote ou une remarque ? Dites-nous tout ! Nous serions ravis de lire votre retour d’expérience. Et, si vous avez repéré une coquille, cliquez ici pour publier un commentaire .