Malàkio : cette entreprise bretonne recycle les coquilles de crustacés en objets design !

2021 sera probablement l’année du recyclage, du zéro déchet et des actions menées pour tenter de limiter la pollution. Tout recycler est difficile, mais des start-ups essaient de trouver des solutions pérennes pour recycler toutes sortes de déchets. C’est le cas de cette entreprise bretonne qui recycle les coquilles de crustacés (huîtres, moules, coquilles St Jacques).

La matière première ne manque pas et notamment en Bretagne où ces denrées locales sont extrêmement consommées. Grâce à un procédé qu’ils gardent secrets, Morgan Guyader et Hugo Kermarrec, les fondateurs, transforment les coquilles en objets du quotidien et c’est trop chouette !

Morgan Guyader et Hugo Kermarrec fondent Malàkio, qui veut dire molusque en Grec, en septembre 2020. Les deux jeunes entrepreneurs de Dirinon (29) récupèrent la matière première auprès des particuliers et les transforment. Leur business devrait encore s’étoffer lorsque les restaurants pourront à nouveau accueillir leurs clients.

Concrètement, ils broient et concassent les coquilles désormais vides pour les transformer en planche à découper ou objets designs. La « poudre » de coquille est transformée en pâte qui ressemble un peu à de la résine puis moulée dans les formes souhaitées. Un plastique d’huître ou de moule en quelque sorte !

Des formes simples mais des objectifs plus grands !

Pour l’instant, les objets fabriqués ont des formes simples : dessous de plat, porte savon ou planches à découper. Mais les deux dirigeants veulent élargir leur gamme de produits recyclés. Rien ne se perd tout se transforme ! Malàkio, nous en apporte ici la preuve avec ces coquilles de crustacés.

Le rendu des planches à découper est vraiment sympa, et c’est du « Made In France » à 100% ! Les produits issus du recyclage des coquilles d’huîtres ou moules sont en vente sur le site de l’entreprise. Et on adore l’idée… et le résultat !

Plus d’infos :

Designer : Malàkio

Site officiel : malakio.com

Page Instagram : malakio

